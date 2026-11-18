We hebben een interessante sim only-aanbieding voor je! Tijdens deze Black Friday krijg je bij veel Simpel-abonnementen gratis een setje Sennheiser-oordopjes. En je betaalt maar weinig voor de sim only zelf!

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Gratis Sennheiser Accentum Open bij je sim only

Black Friday is altijd een goed moment om een sim only-abonnement te scoren, want veel providers stunten met kortingen en leuke extra’s. Nu hoef je natuurlijk niet te wachten totdat het écht Black Friday (28 november) is, want eigenlijk kun je de hele maand november profiteren van deals. Zo ook bij Belsimpel.

Haal je nu een tweejarig sim only-abonnement van Simpel in huis, dan krijg je de Sennheiser Accentum Open-oordopjes cadeau! Deze draadloze oordopjes kosten normaliter 89,90 euro. Fijn is dat deze actie geldt voor álle tweejarige sim only-abo’s van Simpel, als je maar een nieuwe klant bent en niet een bestaand abonnement verlengt. Ook fijn: je betaalt het eerste jaar maar 1 euro per maand voor een sim only-abonnement van Simpel.

Je moet er overigens wel snel bij zijn, want de actie loopt nog tot met morgen (19 november 2026). Heb je jouw bestelling geplaatst bij Belsimpel, dan heb je tot uiterlijk 10 december 2026 om de Sennheiser Accentum Open te claimen.

Let op: als je jouw Simpel sim only hebt ontvangen, kun je de Sennheiser Accentum Open claimen via een actiepagina van Belsimpel. De koptelefoon wordt vervolgens vijf weken na de uiterlijke claimdatum verzonden.

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Over de Sennheiser Accentum Open

De Sennheiser Accentum Open zijn opvallende draadloze oordopjes, want ze hebben geen noise cancelling. Door het open ontwerp krijg je juist extra goed het omgevingsgeluid mee. Dat is handig als je op de fiets zit, omdat je sneller weet wat er in het verkeer gebeurt. Ook kun je prima een gesprek op kantoor voeren, of horen wat iemand een paar bureau’s verderop zegt.

De Accentum Open-oordopjes van Sennheiser hebben multipoint-ondersteuning, waardoor je ze makkelijk met meerdere apparaten tegelijk verbindt. Denk bijvoorbeeld aan je smartphone en laptop. De dopjes zijn verder spatwaterdicht en hebben een accuduur van 28 uur, met het meegeleverde oplaaddoosje. De case opladen doe je met een usb-c-kabeltje.