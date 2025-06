Laatste kans: gratis Sennheiser Momentum 4-koptelefoon t.w.v. 369,90 euro

Belsimpel heeft weer een toffe sim only-aanbieding. Alleen nog dit weekend scoor je een gratis Sennheiser Momentum 4-koptelefoon ter waarde van 369,90 euro bij je sim only. We vertellen je alles wat je moet weten over deze actie.

Zo krijg je de Sennheiser Momentum 4 gratis

Momenteel krijg je een gratis Sennheiser Momentum 4-koptelefoon ter waarde van 369,90 euro als je een nieuw sim only-abonnement van Lebara afsluit. Kies hierbij voor minimaal 10GB aan data. De provider heeft momenteel nog een actie: de eerste drie maanden 50 procent korting op je abonnement. Vanaf 20GB is dit zelfs zes maanden. Daardoor betaal je voor 10GB geen 8 euro per maand, maar gemiddeld 7,50 euro.

Heb je geen sim only nodig, maar wel een nieuwe koptelefoon? Dan heb je dus voor 180 euro (24 x 7,50 euro) een koptelefoon van 369,90 euro. Het abonnement hoef je dan niet te gebruiken.

Let op: deze aanbieding is geldig tot en met 8 juni 2025. Wacht dus niet te lang met bestellen.

Lebara prijzen

Lebara maakt gebruik van het KPN-netwerk, wat zorgt voor een betrouwbare verbinding. Wat internetsnelheid betreft krijg je 75 Mbit/s, maar het is ook mogelijk om voor een hogere internetsnelheid van 150 Mbit/s te kiezen.

Hieronder zie je overzichtelijk welke prijs je momenteel betaalt voor de abonnementen van deze provider als je gaat voor de gratis koptelefoon (van 369,90 euro) of voor de cashback. Kies voor minstens 15GB aan data om gebruik te maken van de Magic Monday-aanbieding.

Data Actieprijs Normale maandprijs 10GB €7,50 €8,- 15GB €9,38 €10,- 20GB €9,63 €11,- 25GB €13,13 €15,- 35GB €17,50 €20,- 45GB €21,88 €25,-

Dit is de Sennheiser Momentum 4

De Sennheiser Momentum 4 is een high-end koptelefoon met een indrukwekkende accuduur en uitstekende active noise cancelling. Hiermee wordt irritant achtergrondgeluid weggefilterd, zodat je alleen nog jouw favoriete muziek hoort. Praat er toch iemand tegen je? Dan schakel je met een tik op de oorschelp over naar transparantiemodus.

Haal je de koptelefoon helemaal van je hoofd, dan pauzeert de muziek automatisch. En als je hem neerlegt, schakelt hij bovendien automatisch helemaal uit. Zo weet je zeker dat hij niet per ongeluk leeg gaat, terwijl je hem niet gebruikt. Daarnaast heeft de Momentum 4 een indrukwekkende accuduur van tot wel 60 uur lang mét noise cancelling ingeschakeld.

Vind de beste sim only-aanbiedingen in de prijsvergelijker

Past Lebara niet helemaal bij je, heb je andere wensen of wil je erachter komen of er nog meer goede aanbiedingen zijn? Gebruik onze sim only-prijsvergelijker! Hier vul je met de filteropties in hoeveel data en belminuten je wil, of je klantvoordeel krijgt bij een bepaalde provider en meer. Vervolgens staat de beste aanbieding voor jou bovenaan. Handig, toch?