Zo krijg je een gratis Sennheiser Momentum 4-koptelefoon

Is het tijd voor een nieuwe koptelefoon? Let dan op, want momenteel krijg je een gratis Sennheiser Momentum 4 bij een sim only van Lebara vanaf 10GB bij Belsimpel. Geen sim only nodig? Dan ben je alsnog goedkoper uit op deze manier.

Gratis Sennheiser Momentum 4

Regelmatig komen er goede sim only-aanbiedingen voorbij. Vaak zijn dat cashback-acties, maar deze week krijg je de Sennheiser Momentum 4-koptelefoon gratis bij een sim only van Lebara bij Belsimpel. Kies hiervoor voor de 10GB-bundel, waar je de eerste zes maanden ook nog eens 50 procent korting krijgt.

In totaal betaal je over twee jaar hierdoor 168 euro. De koptelefoon heeft een adviesprijs van 369,90 euro, maar zou je ‘m nu los kopen dan is de laagste prijs op het moment € 192,-.

Hierdoor bespaar je een paar tientjes als je geen sim only nodig hebt. De simkaart laat je vervolgens gewoon links liggen. Wel een sim only nodig? Dan is die gratis koptelefoon natuurlijk helemaal mooi meegenomen. Vergeet de Momentum 4 niet aan te vragen nadat je jouw bestelling geplaatst hebt via Claimpromo! De link daarnaar vind je in de actievoorwaarden van de gratis Sennheiser-koptelefoon.

Dit is de Sennheiser Momentum 4

De Sennheiser Momentum 4 die je gratis krijgt is een uitstekende koptelefoon uit het duurdere segment. Hij is al een aantal jaartjes uit, maar nog steeds ontzettend goed. De accuduur is indrukwekkend met tot wel 60 uur lang mét de actieve ruisonderdrukking ingeschakeld.

Die ANC is trouwens ook goed en hoor je niets meer van je omgeving als je gewoon alleen je muziek of podcast wil horen. Daarnaast zit de Momentum 4 bomvol fijne functies. Haal je hem bijvoorbeeld van je hoofd, dan stopt ‘ie automatisch met afspelen en start hij weer als je hem weer over je oren zet.

Leg je hem neer op tafel, dan schakelt hij ook automatisch uit. Gebruik ook zeker de Sound Personalization om de instellingen af te stemmen op je luistervoorkeuren.

Dit betaal je voor een sim only van Lebara

Lebara is een budgetprovider, die gebruik maakt van het netwerk van KPN. Standaard zit bij elke bundel 250 belminuten, 250 sms’jes en een internetsnelheid van 75 Mbit/s. Wil je nou onbeperkt bellen, dan betaal je daar 1 euro per maand extra voor.

De internetsnelheid verhogen kan ook, je betaalt in dat geval 50 cent meer voor 150 Mbit/s. We zetten hieronder de prijzen van de databundels voor je op een rij:

Data Gemiddelde maandprijs Normale maandprijs Totaal voor 2 jaar 10GB €7,- p/m €8,- p/m €168,- 15GB €8,75 p/m €10,- p/m €210,- 20GB (+20GB gratis) €9,63 p/m €11,- p/m €231,- 45GB €21,88 p/m €25,- p/m €525,-