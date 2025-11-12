Zo krijg je een gratis Sennheiser Momentum 4 koptelefoon (t.w.v. 369,90 euro)

Tijdens Black Friday zijn er ook genoeg goede sim only-aanbiedingen te vinden, zoals deze! Momenteel ontvang je een gratis Sennheiser Momentum 4-koptelefoon ter waarde van 369,90 euro.

Gratis Sennheiser Momentum 4-koptelefoon

Belsimpel heeft regelmatig goede aanbiedingen, vooral nu de aanloop naar Black Friday is begonnen. Die dag valt pas op 28 november, maar webwinkels zijn al met de acties begonnen. De Sennheiser Momentum 4-koptelefoon heeft een adviesprijs van 369,90 euro, maar zou je hem nu willen aanschaffen, dan betaal je 180 euro bij Bol.

Je zou de headset ook gratis bij een sim only-abonnement via Belsimpel kunnen krijgen. Hiervoor kies je voor Lebara en ga je voor minstens 10GB aan data. Het mooie is dat je ook nog eens het eerste jaar 50 procent korting krijgt op je abonnement. Hierdoor betaal je voor 10GB het eerste jaar 4 euro per maand en daarna 8 euro per maand. Gemiddeld kom je op 6 euro per maand uit.

In totaal betaal je voor de Lebara-sim only 144 euro. Heb je eigenlijk geen sim only nodig, maar wel een hoofdtelefoon? Dan krijg je door deze aanbieding dus 36 euro korting op de Sennheiser Momentum 4. De sim only gebruik je in dit geval gewoon niet.

Dit is de Sennheiser Momentum 4

De Sennheiser Momentum 4 beschikt over handige functies. Wanneer je de koptelefoon van je hoofd haalt, pauzeert de muziek automatisch. Leg je hem neer, dan schakelt het apparaat volledig uit om onnodig batterijverbruik te voorkomen.

De accuduur is met 60 uur bij ingeschakelde noise cancelling indrukwekkend. Dit maakt de koptelefoon geschikt voor langdurig gebruik zonder dat je regelmatig moet opladen. Voor mensen die voornamelijk een nieuwe koptelefoon zoeken en geen behoefte hebben aan een sim only-abonnement, kan deze constructie alsnog voordelig uitpakken.

Deze prijzen betaal je voor een Lebara sim only

Je ontvangt een gratis Sennheiser Momentum 4 bluetooth koptelefoon als je een Lebara sim only met minimaal 10GB data afsluit. Bovendien krijg je tijdelijk op alle bundels het eerste jaar 50 procent korting. Hieronder zie je wat je precies betaalt.

Hoeveelheid data Gemiddelde prijs (eerste jaar 50% korting) Normale maandprijs Totale abonnementskosten 10GB €6,- p/m €8,- p/m €144,- 15GB €7,50 p/m €10,- p/m €180,- 20GB €8,25 p/m €11,- p/m €198,- 25GB €11,25 p/m €15,- p/m €270,- 35GB €15,- p/m €20,- p/m €360,- 45GB €18,75 p/m €25,- p/m €450,-

