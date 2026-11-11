Deze uitstekende (en dure) koptelefoon van Sennheiser krijg je nu cadeau

Black Friday is een goed moment om een nieuw sim only-abonnement te scoren, want je profiteert van toffe acties. Zo krijg je bij Belsimpel nu een Sennheiser Momentum 5-koptelefoon cadeau!

Zo krijg je een gratis Sennheiser Momentum 5

Black Friday vindt officieel pas op 28 november plaats, maar veel webwinkels zijn al begonnen met aanbiedingen. Zo ook Belsimpel, waar je nu een gratis Sennheiser Momentum 5-koptelefoon (ter waarde van 399 euro) kan scoren. Die krijg je cadeau in combinatie met een tweejarig sim only-abonnement van Odido met onbeperkt data.

Je krijgt de Sennheiser-koptelefoon bij vijf sim only-abonnementen van Odido gratis. Het gaat dan om sim only’s met onbeperkte data, waarbij de internetsnelheid uiteenloopt van 300 Mbps tot 1000 Mbps. We zetten de abonnementen verderop in dit artikel op een rijtje in een tabel. Ga je voor een kleinere bundel, dan krijg je trouwens 150 euro cashback.

Belangrijk om te weten: als je jouw bestelling hebt ontvangen, kun je de Sennheiser Momentum 5 claimen via een actiepagina van Belsimpel. De koptelefoon wordt vervolgens vijf weken na de uiterlijke claimdatum (27 december 2026) verzonden. De actie loopt nog tot en met 6 december.

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Dit is de Sennheiser Momentum 5

De Sennheiser Momentum 5 is een high-end koptelefoon met goede ruisonderdrukking. Hierdoor heb je op een druk kantoor, in het vliegtuig of op een luidruchtig station geen last van omgevingsgeluid. Wil je juist wél horen wat er om je heen gebeurt, dan kun je de transparantiemodus gebruiken.

De Momentum 5 van Sennheiser blinkt uit door de accuduur. Die is erg goed, want je kan tot 57 uur met de koptelefoon doen als je de noise cancelling hebt ingeschakeld. Ook handig: het opladen gaat lekker snel én het is mogelijk om de batterij te vervangen. Hierdoor kun je de headset blijven gebruiken, ook als de originele accu is versleten.

Prijzen van een Odido sim only

Zoals gezegd krijg je een gratis Sennheiser Momentum 5-koptelefoon als je een tweejarig sim only van Odido met onbeperkt data aanschaft. Hieronder zie je wat je precies voor een Odido-abonnement betaalt.

Bundel Gem. € p/m (incl. €150,- cashback) Reguliere prijs 2GB €7,75 p/m €14,- p/m 10GB €10,25 p/m €16,50 p/m 20GB €16,50 p/m €18,50 p/m Onbeperkt Solo (300 Mbit/s) €25,75 p/m (en gratis koptelefoon) €27,50 p/m Onbeperkt (20 Mbit/s) €18,75 p/m €25,- p/m Onbeperkt (400 Mbit/s) n.v.t. (gratis koptelefoon) €30,- p/m Onbeperkt (1 Gbit/s) n.v.t. (gratis koptelefoon) €35,- p/m Onbeperkt (700 Mbit/s +1 extra) n.v.t. (gratis koptelefoon) €37,50 p/m Onbeperkt (1 Gbit/s +3 extra’s) n.v.t. (gratis koptelefoon) €49,50 p/m