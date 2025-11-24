Zo krijg je gratis Sennheiser-oordopjes én betaal je slechts 1 euro voor je sim only

Het is weer maandag en dat betekent Magic Monday! Tijdelijk ontvang je gratis Sennheiser-oordopjes én betaal je slechts 1 euro per maand voor je sim only van Hollandsnieuwe.

Magic Deal bij Belsimpel

Iedere maandag heeft Belsimpel een goede aanbieding voor je, die zo goed is dat ‘ie slechts één dag geldig is. Nu de Black Friday-week is aangebroken, verlengt de blauwe webwinkel hem en scoor je deze uitstekende aanbieding tot en met woensdag 26 november.

Je betaalt tijdelijk voor iedere sim only van Hollandsnieuwe het eerste jaar slechts 1 euro per maand, maar je ontvangt ook nog eens een setje Sennheiser draadloze oordopjes. Dit zijn de Sennheiser Accentum Open ter waarde van 89,90 euro. Kies je voor een abonnement met 10GB, dan betaal je hierdoor gemiddeld 5 euro per maand over de gehele looptijd van twee jaar.

Let op: deze aanbieding is slechts beperkt geldig, tot en met woensdag 26 november. Wees er dus snel bij.

Sim only voor 1 euro

Tijdelijk betaal je dus het eerste jaar slechts 1 euro per maand voor ieder Hollandsnieuwe sim only-abonnement van twee jaar. Hieronder zie je wat je precies kwijt bent.

Hoeveelheid data Gemiddelde maandprijs door actie Normale maandprijs 5GB €4,50 p/m €8,- p/m 10GB €5,- p/m €9,- p/m 15GB €5,50 p/m €10,- p/m 20GB €6,50 p/m €12,-p/m

Dit zijn de Sennheiser Accentum Open die je gratis krijgt

De Sennheiser Accentum Open draadloze oordopjes zijn ontworpen met comfort in het achterhoofd. Ze zijn ontzettend licht, waardoor je ze bijna niet in je oren voelt. Daarnaast voorzien de oortjes je tot zes uur lang van muziek door de lange accuduur.

In de oplaadcase zit nog eens voor 22 uur lang aan batterij. Handig is ook dat je ze met tot wel acht apparaten tegelijk kan verbinden, zodat je moeiteloos overschakelt van je telefoon naar tablet of laptop.