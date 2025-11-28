Zo scoor je alleen vandaag een gratis sim only met 10GB data (en krijg zelfs 6 euro)

Het is vandaag écht Black Friday en Belsimpel had al fijne aanbiedingen, maar alleen vandaag is er helemaal een topper. Sluit een sim only van Lebara af met minstens 10GB aan data en je ontvangt 150 euro cashback. Daardoor betaal je over twee jaar niets voor je sim only!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alleen vandaag: gratis sim only met 10GB data

Tijdens Black Friday was het dit jaar vooral het jaar van de sim only-aanbiedingen. Zo waren er verschillende koptelefoons te scoren, maar ook torenhoge kortingen. Om de periode goed af te sluiten heeft Belsimpel een heel goede aanbieding voor je. Alleen vandaag ontvang je 150 euro cashback op het moment dat je minstens 10GB van Lebara afsluit.

Voor deze bundel betaal je het eerste jaar slechts 4 euro per maand en de andere twaalf maanden 8 euro per maand. In totaal kom je uit op 144 euro, maar je krijgt dus 150 euro cashback. Hierdoor maak je zelfs een winst van 6 euro!

Let op: deze aanbieding is alleen vandaag geldig, op vrijdag 28 november. Wacht dus niet te lang met bestellen.

Liever wat meer data? Deze prijzen betaal je

Denk je niet genoeg te hebben aan 10GB data? Dan betaal je een klein bedrag per maand. Bij kleinere bundels ontvang je geen 150 euro cashback, waardoor we aanraden om alsnog voor 10GB te kiezen. We zetten alle prijzen hieronder voor je op een rijtje.

Hoeveelheid data Gemiddelde prijs (eerste jaar 50% korting én €150,- cashback) Normale maandprijs 10GB €0,- p/m €8,- p/m 15GB €1,25 p/m €10,- p/m 20GB €2,- p/m €11,- p/m 25GB €5,- p/m €15,- p/m 35GB €8,75 p/m €20,- p/m 45GB €12,50 p/m €25,- p/m

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lebara: voordelige sim only’s

Lebara is één van de voordeligste aanbieders van sim only-abonnementen. De provider maakt gebruik van het netwerk van KPN en biedt standaard een internetsnelheid van maximaal 75 Mbit/s. Wil je sneller internet, dan betaal je 50 cent extra om 150 Mbit/s te ontvangen.

Daarnaast bel je 250 minuten lang en stuur je 250 sms’jes uit. Wil je dit ophogen naar onbeperkt, dan kost dit je een euro extra. Alleen vandaag sluit je een sim only af en betaal je er dus niets voor. Wees er snel bij!

Powered by: