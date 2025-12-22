Dit is hoe je alleen vandaag een gratis sim only met 10GB data (en krijg zelfs geld toe)

Het is weer maandag en dat betekent dat er weer een goede aanbieding voor je klaarstaat bij Belsimpel. Zo voor de feestdagen is het helemaal een uitstekende actie, want je sluit een sim only met 10GB data af en betaalt 0 euro!

Magic Monday bij Belsimpel

Iedere maandag viert Belsimpel met Magic Monday: een aanbieding die zo goed is, dat ‘ie slechts één dag geldig is. Soms krijg je hoge korting op een populaire telefoon, de andere keer is het een gratis koptelefoon bij je sim only.

Vandaag ontvang je 150 euro cashback als je een sim only met minstens 10GB data afsluit van Lebara. Bovendien krijg je door een doorlopende aanbieding het eerste jaar 50 procent korting. Kies je voor 10GB, dan betaal je door de combinatie van beide acties helemaal niets! Je ontvangt zelfs in totaal 6 euro toe.

Let op: deze aanbieding is alleen vandaag geldig, op maandag 22 december 2025. Wees er dus snel bij.

Bij deze databundels krijg je 150 euro cashback

Alleen vandaag ontvang je bij alle bundels vanaf 10GB data 150 euro cashback. Zou je voor 10GB kiezen, dan betaal je dus helemaal niets en krijg je zelfs 6 euro. Dit berekenen we als volgt:

4 euro x 12 maanden = 48 euro

8 euro x 12 maanden = 96 euro

48 euro + 96 euro = 144 euro in totaal

144 euro – 150 euro cashback = -6 euro

Natuurlijk kan je ook kiezen voor een grotere bundel. Nu betaal je echter wel een klein bedrag voor je abonnement. We zetten ze hieronder voor je op een rij.

Aantal GB’s Prijs incl. cashback Normale prijs 10GB -€0,25 p/m €8,- p/m 15GB €1,25 p/m €10,- p/m 20GB €2,- p/m €11,- p/m 25GB €5,- p/m €15,- p/m 35GB €8,75 p/m €20,- p/m 45GB €12,50 p/m €25,- p/m

Lebara: voordelige sim only-provider

Regelmatig zijn er bij Lebara goede aanbiedingen te vinden en de provider is dan ook vaak één van de voordeligste opties. Lebara maakt gebruik van het 5G-netwerk van KPN, waardoor je kan rekenen op een betrouwbare verbinding.

Verder krijg je standaard een maximale internetsnelheid van 75 Mbit/s. Wil je dit verhogen naar 1500 Mbit/s, dan kan dit tegen 0,50 euro extra per maand. Ook onbeperkt bellen is mogelijk en kost je 1 euro extra in de maand.