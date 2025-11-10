Samsung Galaxy S25 nu scherp geprijsd!

Zo krijg je alleen vandaag een gratis sim only met 10GB data (en krijg zelfs geld toe)

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
10 november 2025, 9:33
2 min leestijd
Zo krijg je alleen vandaag een gratis sim only met 10GB data (en krijg zelfs geld toe)

Het is weer Magic Monday bij Belsimpel en dat betekent een uitstekende aanbieding. Vandaag ontvang je 150 euro cashback vanaf 10GB data in combinatie met Lebara, waardoor je zelfs helemaal niets betaalt.

Magic Monday bij Belsimpel

lebara_maandelijks-opzegbaar-sim-only

Elke maandag heeft Belsimpel een goede actie voor je die slechts één dag geldt. De ene keer betekent dat een gratis koptelefoon bij je sim only en de andere keer ontvang je hoge korting op een populaire telefoon.

Vandaag krijg je 150 euro cashback op het moment dat je een sim only met minstens 10GB data van Lebara afsluit. Bovendien is er een doorlopende aanbieding, waarbij je het eerste jaar 50 procent korting krijgt. De eerste 12 maanden betaal je slechts 4 euro per maand, waarna je 8 euro per maand gaat betalen. Neem je hierin ook de cashback mee, dan kom je op -0,25 euro uit. Kortom: een gratis sim only met nog eens 25 cent per maand toe (in totaal 6 euro).

Let op: deze aanbieding is alleen vandaag geldig, op maandag 10 november 2025. Wees er dus snel bij.

150 euro cashback bij sim only van Lebara

Alleen vandaag ontvang je dus 150 euro cashback als je een sim only-abonnement afsluit van Lebara. Daarvoor kies je voor minstens 10GB. Heb je meer nodig, dan kan dat natuurlijk ook, maar betaal je wel wat voor je abonnement. Bij minder ben je duurder uit. We zetten de prijzen hieronder voor je op een rij.

Aantal GB’sMagic Monday-prijs inclusief 150 euro cashbackNormale maandprijs
10GB-0,25 euro8 euro
15GB1,25 euro10 euro
20GB2 euro11 euro
25GB5 euro15 euro
35GB8,75 euro20 euro
45GB12,50 euro25 euro
Lebara: voordelige sim only’s

Lebara staat vooral bekend om de voordelige belbundel om naar het buitenland te bellen, maar de provider is regelmatig ook één van de goedkoopste voor een normaal abonnement. Standaard ligt de internetsnelheid op 75 Mbit/s, maar voor 50 cent extra verhoog je de snelheid naar 150 Mbit/s.

Wil je onbeperkt bellen? Dan kost dit je een euro extra. De provider maakt gebruik van het netwerk van KPN, waardoor je altijd een betrouwbare verbinding hebt.

Vergelijk zelf alle sim only-prijzen

Is deze actie voorbij of wil je zeker weten dat je de beste prijs te pakken hebt? Gebruik dan onze sim only-vergelijker. Hierin geef je met de filters jouw wensen en eisen aan, waarna de laagste prijs direct bovenaan staat.

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Sim Only

