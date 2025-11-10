Zo krijg je alleen vandaag een gratis sim only met 10GB data (en krijg zelfs geld toe)

Het is weer Magic Monday bij Belsimpel en dat betekent een uitstekende aanbieding. Vandaag ontvang je 150 euro cashback vanaf 10GB data in combinatie met Lebara, waardoor je zelfs helemaal niets betaalt.

Magic Monday bij Belsimpel

Elke maandag heeft Belsimpel een goede actie voor je die slechts één dag geldt. De ene keer betekent dat een gratis koptelefoon bij je sim only en de andere keer ontvang je hoge korting op een populaire telefoon.

Vandaag krijg je 150 euro cashback op het moment dat je een sim only met minstens 10GB data van Lebara afsluit. Bovendien is er een doorlopende aanbieding, waarbij je het eerste jaar 50 procent korting krijgt. De eerste 12 maanden betaal je slechts 4 euro per maand, waarna je 8 euro per maand gaat betalen. Neem je hierin ook de cashback mee, dan kom je op -0,25 euro uit. Kortom: een gratis sim only met nog eens 25 cent per maand toe (in totaal 6 euro).

Let op: deze aanbieding is alleen vandaag geldig, op maandag 10 november 2025. Wees er dus snel bij.

150 euro cashback bij sim only van Lebara

Alleen vandaag ontvang je dus 150 euro cashback als je een sim only-abonnement afsluit van Lebara. Daarvoor kies je voor minstens 10GB. Heb je meer nodig, dan kan dat natuurlijk ook, maar betaal je wel wat voor je abonnement. Bij minder ben je duurder uit. We zetten de prijzen hieronder voor je op een rij.

Aantal GB’s Magic Monday-prijs inclusief 150 euro cashback Normale maandprijs 10GB -0,25 euro 8 euro 15GB 1,25 euro 10 euro 20GB 2 euro 11 euro 25GB 5 euro 15 euro 35GB 8,75 euro 20 euro 45GB 12,50 euro 25 euro

Lebara: voordelige sim only’s

Lebara staat vooral bekend om de voordelige belbundel om naar het buitenland te bellen, maar de provider is regelmatig ook één van de goedkoopste voor een normaal abonnement. Standaard ligt de internetsnelheid op 75 Mbit/s, maar voor 50 cent extra verhoog je de snelheid naar 150 Mbit/s.

Wil je onbeperkt bellen? Dan kost dit je een euro extra. De provider maakt gebruik van het netwerk van KPN, waardoor je altijd een betrouwbare verbinding hebt.

Vergelijk zelf alle sim only-prijzen

Is deze actie voorbij of wil je zeker weten dat je de beste prijs te pakken hebt? Gebruik dan onze sim only-vergelijker. Hierin geef je met de filters jouw wensen en eisen aan, waarna de laagste prijs direct bovenaan staat.