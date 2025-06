Gratis SmartTag 2 bij de Samsung Galaxy A56 en meer: nooit meer je sleutels kwijt

Je hebt haast en moet de deur uit, maar waar zijn je sleutels ook al weer? Check snel jouw Samsung A56, A36 of A26, want aan je sleutelbos hangt de SmartTag 2. Die krijg je momenteel gratis bij providers.

Gratis Samsung SmartTag bij Galaxy A56, A36 en A26

Heb jij de Samsung Galaxy A56, A36 of A26 op het oog? Bestel ‘m dan niet zomaar, want er zijn regelmatig goede aanbiedingen te vinden. Tijdelijk ontvang je een gratis SmartTag 2 bij je bestelling. Hang het apparaatje aan je sleutels of stop het in je koffer als je op vakantie gaat – en je weet precies waar je spullen zijn.

Aan deze actie doen KPN, Vodafone, Ben, Simyo en Hollandsnieuwe mee. Toch liever een los toestel? Dan bestel je jouw gloednieuwe smartphone bij MediaMarkt. We vertellen je waar je moet zijn voor de beste prijs. Gebruik de inhoudsopgave hieronder om naar het toestel van jouw keuze te gaan.

Samsung Galaxy A56: vanaf 312 euro

De Samsung A56 is één van de populairste telefoons van dit moment. Dat snappen we goed, want het is een vlotte smartphone met veel functies en een uitstekend updatebeleid.

→ Lees ook de Samsung Galaxy A56 review

Op het moment ontvang je bij aankoop van de A56 een gratis Samsung SmartTag 2. Het beste doe je dat bij Ben, Vodafone of Hollandsnieuwe, waar de telefoon 312 euro kost. Odido heeft ‘m voor 336 euro. Liever een los toestel? Dan moet je bij MediaMarkt zijn, daar betaal je voor de A56 342 euro en krijg je de SmartTag 2 ook cadeau.

Samsung Galaxy A36: vanaf 264 euro

Voor een fijner prijskaartje moet je bij de A36 zijn. Deze heeft veel weg van de A56, maar levert in op bijvoorbeeld de camera. Af en toe een kiekje maken kan het toestel echter prima. De A36 is perfect voor jou als je een telefoon zoekt voor alledaagse taken, zoals appen en video’s bekijken.

→ Lees meer over de ervaringen van onze redactie met de A36

Ook bij de A36 ontvang je dus een gratis SmartTag 2. De laagste prijs betaal je door te bestellen bij Vodafone. Hier kost hij 264 euro. Daarnaast hebben KPN, Ben, Odido en Hollandsnieuwe hem voor 288 euro. Kies voor de provider die jou klantvoordeel geeft om van nog meer korting te profiteren.

Liever een los toestel? Dan raden we aan om te gaan voor de A56 hierboven. MediaMarkt biedt als enige webwinkel de telefoons als los toestel aan met deze actie, maar momenteel is de A36 er duurder dan de A56. Een andere optie is om te bestellen bij Belsimpel, waar de A36 251 euro kost, maar dan moet je het helaas zonder de SmartTag 2 doen.

Samsung Galaxy A26: vanaf 240 euro

Ook bij het absolute budgettoestel, de A26, ontvang je een gratis SmartTag 2. Deze telefoon is voor jou als je niet veel meer doet dan af en toe een Whats’App bericht versturen of bellen. Hij heeft – net als de andere telefoons – een goed updatebeleid van maar liefst zes jaar. Ook de accu is groot, waardoor je lekker lang vooruit kan met een acculading.

→ Lees meer in de review

Je haalt de Samsung A26 in huis via KPN, Ben, Odido, Vodafone of Simyo voor 240 euro met een gratis SmartTag 2. Een los toestel kost je bij MediaMarkt 280 euro, terwijl hij bij PhoneMarket 217 euro kost. Voor het bedrag dat je goedkoper uit bent kan je dan zelf die SmartTag 2 kopen.

Alles wat je moet weten over de Samsung SmartTag 2

De SmartTag 2 heeft een handige lus, waardoor je ‘m eenvoudig aan je sleutelbos hangt of aan de halsband van je huisdier. Met de batterij doet hij tot wel 700 dagen lang. In de SmartThings-app wordt na het koppelen een snelkoppeling gemaakt. Hier zie je op het kaartje precies waar de SmartTag zich bevindt.

Bovendien is er de Compass View-functie. Jouw eigendommen vind je zo nog sneller terug. Je krijgt nu op je scherm te zien welke kant je op moet lopen om weer herenigd te worden met je spullen. Ben je jouw sleutels verloren? De tracker scant de ingebouwde nfc-chip en ziet vervolgens jouw gegevens om contact op te nemen.

Gratis Samsung Watch 7 of Chromebook Go bij S25-serie

