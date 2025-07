Dit is hoe je een gratis Sonos Era 100 slimme speaker krijgt

We hebben weer een uitstekende aanbieding voor je gevonden. Tijdelijk ontvang je de Sonos Era 100-speaker ter waarde van 229 euro gratis als je vast internet en tv afsluit via Odido.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gratis Sonos Era 100

Vorige week schreven we nog over de laatste prijs ooit van de Sonos Era 100 tijdens de Amazon Prime Day-deals, maar nu krijg je hem zelfs helemaal gratis. Normaal gezien zou je 229 euro voor de speaker betalen. Je krijgt hem gratis als je een tweejarig abonnement voor vast internet en tv afsluit bij Odido.

Bovendien betaal je de eerste tien maanden slechts 30 euro per maand voor internet en is tv gratis. Kies je voor het goedkoopste abonnement, dan betaal je gemiddeld genomen 41,67 euro per maand. De meeste korting ontvang je door voor het abonnement met 2 Gbit/s te kiezen, maar kies uiteraard wat het beste bij je past zodat je niet teveel betaalt.

Let op: deze aanbieding is slechts beperkt geldig. Wacht dus niet te lang met bestellen!

Dit is de Sonos Era 100

De Sonos Era 100 is een compacte speaker die hoogwaardig geluid naar je woonkamer brengt. Hij levert krachtig geluid en beschikt over slimme functies. Zo stemt hij het geluid af op de ruimte waarin je hem plaatst. Via ingebouwde microfoons analyseert de speaker hoe het geluid op de muren weerkaatst, en past hier het geluid op aan. Hierdoor geniet je optimaal van je favoriete muziek.

Je bedient de speaker eenvoudig met je stem of via de gebruiksvriendelijke app op je smartphone. Zou je er nog meer speakers bijkopen, dan koppel je ze moeiteloos aan elkaar. Op die manier kun je in je hele huis dezelfde muziek afspelen of zorgen voor krachtig geluid in grotere ruimtes.

10 maanden voor 30 euro per maand

Bij Odido kies je jouw eigen internetsnelheid, afhankelijk van je gebruik en personen in je huishouden: van 100 Mbit/s tot maar liefst 8 Gbit/s. Maar welke kies je dan? Op de site is een handige test te vinden die je helpt een keuze te maken. Dit zijn de prijzen (inclusief tv):

Internetsnelheid Actieprijs Normale prijs Totale korting 100 Mbit/s €41,67 p/m €50,- p/m €199,92 400 Mbit/s €44,58 p/m €55,- p/m €250,08 1 Gbit/s €47,50 p/m €60,- p/m €300,- 2 Gbit/s €56,25 p/m €75,- p/m €450,- 8 Gbit/s €85,- p/m €100,- p/m €360,-

Combineer met mobiel abonnement: tot 12,50 euro korting

Heb je naast je vaste internet ook een mobiel abonnement van Odido of Ben? Dan profiteer je van klantvoordeel. Dit is onder andere dubbele data, tot 7,50 euro korting per maand op je abonnement en nog eens 5 euro korting per maand op je internetfactuur.