Deze populaire Sonos-soundbar scoor je tijdelijk helemaal gratis

Ben je op zoek naar een nieuw internet- en tv-pakket? Bij het afsluiten van een tweejarig pakket ontvang je een gratis Sonos Ray-soundbar ter waarde van 229 euro. Hieronder vertellen we je er meer over.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo scoor je een gratis Sonos Ray t.w.v. 229 euro

Ziggo past zijn tarieven per 1 juli aan met een stijging van 3,3 procent, gebaseerd op de jaarlijkse inflatiecorrectie. Voor iedereen die al twijfelde over een overstap kan dit een goed moment zijn om de knoop door te hakken. Kies je als nieuwe klant namelijk voor een tweejarig internet- en tv-pakket bij Odido, dan krijg je er een Sonos Ray-soundbar ter waarde van 229 euro gratis bij.

Zo profiteer je ook nog eens van 80 euro cashback

Kies je als nieuwe klant via Mobiel.nl voor een tweejarig abonnement, dan lopen de voordelen flink op. Je krijgt niet alleen een gratis Sonos Ray, maar ook tot 80 euro cashback en geen aansluitkosten, die normaal 105 euro bedragen. Samen komt de waarde van deze gratis extra’s uit op ruim 400 euro. Een aantrekkelijke bonus voor wie al van plan was om over te stappen.

Over Internet- en TV van Odido

Odido levert internet via glasvezel met snelheden die kunnen oplopen tot 8 Gbit/s, wat de provider duidelijk onderscheidt van andere grote aanbieders in Nederland. Die hoge bandbreedte maakt het pakket interessant voor grotere huishoudens, thuiswerkers en mensen die regelmatig online gamen.

Het tv-gedeelte van het pakket bevat standaard meer dan 65 zenders. Wil je het aanbod uitbreiden, dan zijn er diverse aanvullende zenderpakketten beschikbaar, zoals ESPN Compleet, Viaplay en Film 1.

Profiteer van extra korting per maand met klantvoordeel

Heb je al een mobiel abonnement bij Odido of Ben, dan loont het om dit te combineren met een internet- en tv-pakket. Als bestaande klant ontvang je tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement én 5 euro korting per maand op je internetabonnement.

Daar komt nog bij dat je gedurende 24 maanden gratis toegang krijgt tot F-Secure Total, een beveiligingspakket dat normaal apart in rekening wordt gebracht. Dit klantvoordeel maakt het pakket het overwegen waard voor wie al klant is bij Odido of Ben.

Waarom je zeker een Sonos Ray-soundbar wil scoren

De Sonos Ray is een compacte soundbar die goed past onder een kleinere tv of op een standaard tv-meubel. Hij wordt aangesloten via een optische kabel en is te bedienen via de Sonos-app, de tv-afstandsbediening of AirPlay. De soundbar ondersteunt Dolby Digital en DTS, al ontbreekt ondersteuning voor Dolby Atmos.

Wat de Ray in de praktijk onderscheidt, is de helderheid waarmee stemmen en dialogen worden weergegeven. De bass is aanwezig zonder opdringerig te zijn, waardoor het totale geluid merkbaar voller klinkt dan bij de ingebouwde speakers van de meeste televisies.

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.



