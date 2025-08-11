Zo scoor je een gratis Sony Ult Wear koptelefoon t.w.v. 199 euro

Elke maandag staat bij Belsimpel een uitstekende aanbieding voor je klaar. Vandaag valt er een gratis Sony Ult Wear-koptelefoon te halen bij een nieuw Simyo sim only-abonnement.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Magic Monday bij Belsimpel

De start van de week viert Belsimpel steevast met de Magic Monday-aanbieding. Dit is een uitstekende actie, die alleen op die maandag geldt. De ene keer krijg je jouw sim only-abonnement voor een euro, de andere keer een mooie korting op een populair toestel.

Vandaag scoor je bij een sim only van Simyo een gratis Sony Ult Wear koptelefoon van 199 euro. De actie is geldig vanaf 15GB. Dit abonnement kost je 8,50 euro per maand. Liever wat meer data? Er is ook een bundel te kiezen met 20GB voor een tientje. Voor onbeperkt bellen betaal je een euro extra.

Let op: deze aanbieding is echt alleen vandaag, op maandag 11 augustus 2025, geldig. Wacht dus niet te lang!

Dit is de Sony Ult Wear

Sony staat bekend om de goede audio apparaten die het merk maakt en ook de Ult Wear kan goed meekomen. Deze is ontwikkeld met een stevige bass, waardoor hij perfect is voor muziekstijlen zoals hardstyle of techno. Met de fysieke Ult-button schakel je tussen drie geluidsprofielen.

Daarnaast is hij voorzien van ruisonderdrukking, zodat je omgevingsgeluid niet meer hoort. Ook gaat hij maar liefst 30 uur lang mee op een enkele acculading met noise cancellation ingeschakeld. Schakel je dat uit, dan gaat hij nóg langer mee.

Simyo: extra data voor klanten van KPN

Simyo is meerdere keren door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste mobiele provider en klanten zijn over zowel de kwaliteit van het mobiele internet en bellen als de klantenservice tevreden.

De provider maakt gebruik van het 5G-netwerk van KPN en daardoor kan je rekenen op een stabiele en snelle verbinding. De internetsnelheid ligt standaard op 400 Mbit/s. Bovendien profiteer je van extra klantvoordeel als je thuis internet van KPN hebt. Je krijgt in dat geval tot 10GB extra data bij je bundel.

Vergelijk de beste sim only-deals

Wil je zeker weten dat dit de laagste prijs is of is de aanbieding al verlopen? Check dan onze sim only-prijsvergelijker! Hier geef je met de filteropties jouw wensen en eisen aan, waarna de laagste prijs direct bovenaan de pagina komt te staan.