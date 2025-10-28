Zo scoor je gratis Sony WF-1000XM5 oordopjes (t.w.v. 320 euro) bij je sim only

Door een nieuwe actie krijg je gratis draadloze oordopjes van Sony bij een nieuwe sim only. Klinkt dat als muziek in je oren? Check hier hoe de deal werkt.

Gratis Sony WF-1000XM5 oordopjes scoor je zo

Regelmatig zijn er toffe acties te vinden als je een nieuw sim only-abonnement afsluit. Nu kun je bij een Lebara-abonnement met minstens 10GB data een setje Sony WF-1000XM5-oordopjes scoren. Deze actie loopt tot en met 9 november 2025 bij Belsimpel.

Belangrijk om te weten is dat je de Sony-oordopjes alleen cadeau krijgt bij een nieuw Lebara sim only-abonnement. Je huidige abonnement verlengen telt dus niet. Het gaat daarnaast alleen om sim only’s met minimaal 10GB aan mobiel internet. Bij een kleiner abonnement loop je de dopjes helaas mis.

Na het aanschaffen van de sim only heb je tot en met 30 november 2025 de tijd om de Sony WF-1000XM5-dopjes aan te vragen. Heb je dit gedaan, dan worden de oordopjes binnen vijf weken naar je opgestuurd.

Mooi meegenomen is dat je het eerste jaar ook korting krijgt op een Lebara sim only. Bij een bundel met 10GB aan 5G-internet ben je niet 8 euro per maand, maar maandelijks 4 euro kwijt. Na twaalf maanden betaal je wel weer de reguliere prijs. Heb je meer MB’s nodig en kies je een grotere bundel, dan ben je natuurlijk maandelijks ook meer kwijt. De korting op de eerste twaalf maanden is overigens op alle abonnementen van toepassing.

Meer over de Sony WF-1000XM5

De Sony WF-1000XM5 zijn één van de beste oordopjes van dit moment. Ze bieden uitstekende ruisonderdrukking, zodat jij je altijd goed kan concentreren op je werk of studie. Al het achtergrondgeluid wordt weggefilterd, waardoor je alleen hoort wat je wil horen: jouw favoriete muziek of podcast. De geluidskwaliteit is natuurlijk ook erg goed.

De oordopjes gaan behoorlijk lang mee, want je kan tot acht uur lang muziek luisteren met ruisonderdrukking ingeschakeld. Zijn de dopjes leeg, dan kun je ze in de meegeleverde oplaadcase stoppen. Na slechts drie minuten laden heb je weer genoeg accusap om een uur lang muziek te luisteren.