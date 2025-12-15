Alleen vandaag: gratis Sony WF-1000XM5-oordopjes

Het is weer maandag en om de week goed te beginnen heeft Belsimpel de Magic Monday-actie voor je. Alleen vandaag scoor je gratis Sony WF-1000XM5 draadloze oortjes bij een sim only. Geen sim only nodig? Dan zijn ze op deze manier goedkoper dan als je de Sony-oordopjes los koopt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Magic Monday bij Belsimpel

Iedere maandag begint goed bij Belsimpel met de Magic Monday-aanbieding. Dit is een actie die zo goed is, dat ‘ie slechts één dag beschikbaar is. De ene keer gaat het om een hoge korting op je sim only en de andere keer een gratis koptelefoon.

Vandaag scoor je de uitstekende Sony WF-1000XM5 draadloze oordopjes gratis als je een sim only van Lebara afsluit. Hiervoor kies je voor minstens 10GB aan data. De eerste twaalf maanden krijg je ook nog eens 50 procent korting en betaal je tijdens deze periode 4 euro per maand.

Gemiddeld over twee jaar betaal je daardoor 6 euro per maand en dus in totaal 144 euro. Heb je geen sim only-abonnement nodig, maar wel de draadloze oordopjes? Dan ben je op deze manier goedkoper uit dan wanneer je de oortjes los zou kopen. Momenteel kosten ze namelijk € 179,-.

Let op: deze aanbieding is echt alleen vandaag geldig, op maandag 15 december 2025. Wacht dus niet te lang met bestellen.

Dit betaal je voor een Lebara-sim only

Vandaag krijg je gratis Sony-oordopjes als je een Lebara-sim only met minstens 10GB afsluit. Daarnaast krijg je het eerste jaar 50 procent korting op je abonnement. Hieronder zie je de prijzen die je daardoor betaalt:

Aantal GB’s Gemiddelde prijs Normale prijs Totaal bedrag 10GB €6,- p/m €8,- p/m €144,- 15GB €7,50 p/m €10,- p/m €180,- 20GB €8,25 p/m €11,- p/m €198,- 25GB €11,25 p/m €15,- p/m €270,- 35GB €15,- p/m €20,- p/m €360,- 45GB €18,75 p/m €25,- p/m €450,-

Alles over de Sony WF-1000XM5

De Sony WF-1000XM5 zijn de beste draadloze oordopjes van dit moment van het merk. Ze staan bekend om de uitstekende noise cancelling en bieden hoge geluidskwaliteit. Op een enkele acculading luister je maar liefst 8 uur lang naar je favoriete muziek met ruisonderdrukking ingeschakeld. Schakel je dat uit, dan verleng je de accuduur met een aantal uren.

Er is ondersteuning aanwezig voor high-res audio en je verbindt ze met meerdere apparaten tegelijk. Zo schakel je moeiteloos over van je telefoon naar bijvoorbeeld je laptop of tablet.