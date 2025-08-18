Dit is hoe je gratis Sony WF-1000XM5 oordopjes krijgt t.w.v. 320 euro

Het is weer maandag en dat betekent een uitstekende aanbieding bij Belsimpel. Die van deze week is wel heel goed, want je kiest tussen de fijne WF-1000XM5 oordopjes van Sony van 320 euro of 150 euro cashback.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Magic Monday bij Belsimpel

Iedere maandag staat bij Belsimpel de Magic Monday-aanbieding klaar. Dat is een extreem goede actie, die slechts één dag geldig is. De ene keer gaat het om een gratis koptelefoon, de andere keer krijg je cashback bij je sim only.

Vandaag kies je zelf of je de Sony WF-1000XM5 draadloze oordopjes wil of gaat voor 150 euro cashback. Daarnaast krijg je korting op je abonnement. Je scoort deze aanbieding op het moment dat je gaat voor Lebara met minstens 10GB data. Daarnaast krijg je de eerste drie maanden 50 procent korting en vanaf 20GB is dit zelfs de eerste zes maanden.

De bundel met 10GB kost je daardoor de eerste drie maanden 4 euro per maand en de rest van de looptijd 8 euro per maand. Gemiddeld kom je op 7,50 euro per maand. Kies je voor de 150 euro cashback, dan kom je op slechts 1,25 euro per maand uit voor 10GB.

Let op: deze aanbieding is echt alleen vandaag, op maandag 18 augustus 2025, geldig. Wees er dus snel bij!

Dit zijn de prijzen die je betaalt

Vandaag scoor je de Sony WF-1000XM5 oordopjes van 320 euro gratis bij een sim only-abonnement van Lebara met minstens 10GB. Heb je liever korting? Dat kan ook, want in plaats van de oortjes kan je ook kiezen voor 150 euro cashback. Wat het maandelijkse bedrag vervolgens wordt, zie je in de tabel hieronder.

Databundel € p/m met €150,- cashback € p/m met gratis oordopjes t.w.v. €320,- Normale maandprijs 10GB €1,25 p/m €7,50 p/m €8,- p/m 15GB €3,13 p/m €9,38 p/m €10,- p/m 20GB €3,38 p/m €9,63 p/m €11,- p/m 25GB €6,88 p/m €13,13 p/m €15,- p/m 35GB €11,25 p/m €17,50 p/m €20,- p/m 45GB €15,63 p/m €21,88 p/m €25,- p/m

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alles over de Sony WF-1000XM5 oordopjes

De Sony WF-1000XM5 draadloze oordopjes zijn voorzien van uitstekende ruisonderdrukking. Ondertussen hebben ze een opvolger, maar deze zijn nog altijd een goede keuze. In totaal luister je tot wel acht uur lang op een enkele acculading via deze oortjes. Dit is zelfs met active noise cancellation ingeschakeld, dus als je dit uitzet verleng je de accuduur met een aantal uurtjes.

Zijn ze toch bijna leeg, dan leg je ze drie minuten aan de lader en je kunt weer een uur verder. Je verbindt ze met meerdere apparaten tegelijk, zodat je naadloos over gaat van bijvoorbeeld je laptop naar je telefoon. Momenteel krijg je ze dus zelfs helemaal gratis bij een Lebara sim only vanaf 10GB.

Heb je geen sim only-abonnement nodig, maar ben je wel op zoek naar nieuwe draadloze oordopjes? Dan zou je zelfs dit abonnement af kunnen sluiten en er vervolgens niks mee doen. Je krijgt dan de oordopjes voor 180 euro (24 maanden x 7,50 euro), terwijl de laagste prijs elders zo’n 200 euro is.

Vergelijk zelf de laagste prijzen in onze prijsvergelijker

Wil je zeker weten dat je de laagste prijs hebt, of is deze aanbieding voorbij? Met onze sim only-prijsvergelijker geef je jouw eisen aan en vervolgens staat de laagste prijs direct bovenaan.