Zo krijg je gratis Sony WF-1000XM5 draadloze oordopjes (t.w.v. 320 euro)

De Bizarre Belsimpel Dagen zijn weer begonnen, wat betekent dat er uitstekende acties te vinden zijn. Zo krijg je bijvoorbeeld de fijne Sony WF-1000XM5 draadloze oortjes ter waarde van 320 euro gratis.

Gratis Sony WF-1000XM5 bluetooth oordopjes

Regelmatig heeft Belsimpel goede aanbiedingen en nu het weer de Bizarre Belsimpel Dagen zijn, is dat helemaal het geval. De Sony WF-1000XM5 oortjes hebben een adviesprijs van 320 euro, maar zou je ze nu aanschaffen dan betaal je 182 euro bij Amazon.

Maar, je kan ze ook gratis krijgen bij een sim only via Belsimpel. Kies voor Lebara met minstens 10GB aan data. Op dit abonnement krijg je ook nog eens de eerste zes maanden 50 procent korting. Het eerste half jaar betaal je 4 euro per maand voor deze bundel en daarna 8 euro. Gemiddeld is dat 7 euro per maand.

In totaal voor twee jaar kom je uit op 168 euro, waardoor je dus goedkoper uit bent dan wanneer je ze bij een webwinkel zou kopen. Heb je geen sim only nodig, maar wel oordopjes? Dan is dit alsnog een goede aanbieding. De sim only kan je in dit geval gewoon niet gebruiken.

Let op: vergeet ze niet na je bestelling aan te vragen! De link staat in de actievoorwaarden op de sim only-pagina. De aanbieding is er nog tot en met 25 januari, dus wees er snel bij.

Dit is de Sony WF-1000XM5

De Sony WF-1000XM5 zijn tot nu toe de beste draadloze oordopjes die Sony heeft uitgebracht. Ze voeren al enige tijd onze lijst met beste draadloze oortjes aan en staan vooral bekend om hun indrukwekkende noise cancelling. Bovendien zijn ze compact en licht van gewicht, zonder in te leveren op accuduur.

Met ingeschakelde ruisonderdrukking geniet je ongeveer acht uur lang van je favoriete muziek of podcasts. Zet je die functie uit, dan gaat de batterij nog een paar uur langer mee. Zijn de oordopjes leeg, dan laad je ze in slechts drie minuten genoeg op voor nog eens een uur luisterplezier.

Een handige extra is dat je ze met meerdere apparaten tegelijk kunt koppelen, waardoor je moeiteloos overschakelt van bijvoorbeeld je laptop naar je smartphone. Bij de lancering kostten ze 320 euro, maar inmiddels zijn ze verkrijgbaar voor ongeveer 182 euro. Dankzij de huidige aanbieding bij Belsimpel betaal je zelfs slechts 168 euro.

Deze prijzen betaal je voor een Lebara sim only

Je ontvangt dus een gratis setje Sony WF-1000XM5 draadloze oordopjes als je een Lebara sim only met minimaal 10GB data afsluit. Daarnaast krijg je de eerste zes maanden 50 procent korting. Hieronder zie je de precieze prijzen.

Hoeveelheid data Gemiddelde prijs (eerste halfjaar 50% korting) Normale maandprijs Totale abonnementskosten 10GB €7,- p/m €8,- p/m €168,- 15GB €8,75 p/m €10,- p/m €210,- 20GB (+20GB gratis) €9,63 p/m €11,- p/m €231,- 45GB €21,88 p/m €25,- p/m €525,-