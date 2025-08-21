Zo scoor je een gratis Sony WH-1000XM4 koptelefoon t.w.v. 249 euro

De Zomerdeals van Belsimpel zijn al een tijdje aan de gang, maar er zijn weer nieuwe aanbiedingen aan toegevoegd. Momenteel ontvang je de Sony WH-1000XM4 koptelefoon van 249 euro cadeau.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zomerdeals bij Belsimpel

De hele zomer selecteert Belsimpel aanbiedingen voor je tijdens de Zomerdeals. Die wisselen gedurende de actieperiode en momenteel zijn er goede telefoon met abonnement-deals, maar ook sim only-acties.

Nu krijg je de Sony WH-1000XM4 koptelefoon ter waarde van 249 euro helemaal gratis. Daarvoor sluit je een sim only-abonnement van Odido af met minstens 10GB aan data. Deze aanbieding is slechts beperkt geldig, dus wees er snel bij.

Bij alle abonnementen van Odido maak je ook nog eens kans op één van de 1995 prijzen tijdens Prijzenslag. Dit zijn producten als een Sony PlayStation 5, een Nintendo Switch of Nike-sneakers.

Dit is de Sony WH-1000XM4

De Sony WH-1000XM4 staat bekend om zijn krachtige noise cancelling, waardoor je volledig kunt opgaan in muziek of podcasts: of je nu reist, werkt op kantoor of van de zon geniet op het strand. In het vliegtuig komt de slimme luchtdrukmeter goed van pas. Die past de ruisonderdrukking automatisch aan, zodat storende geluiden en drukverschillen worden weggefilterd.

Bovendien stopt de muziek vanzelf zodra je begint te praten dankzij de handige Speak-to-Chat-functie. De batterij gaat tot wel 20 uur mee met noise cancelling ingeschakeld, waardoor je zorgeloos de hele dag kunt luisteren. Ondanks dat hij al in 2020 op de markt verscheen (en inmiddels twee opvolgers heeft), is het nog steeds een uitstekende keuze en is de noise cancellation van hoge kwaliteit.

Alle bundels op een rij

Deze actie is geldig vanaf 10GB aan data. Kies je voor Unlimited data, dan wordt het helemaal leuk. Vanaf Unlimited Plus met een internetsnelheid van maximaal 700 Mbit/s ontvang je een punt. Die staat gelijk aan één extra, waarmee je een gratis streamingdienst uitkiest. Tot de opties behoren HBO Max, Viaplay, Videoland en meer. Bij Unlimited Premium krijg je zelfs drie punten.

Bundel Internetsnelheid € per maand 10GB 300 Mbit/s €15,50 20GB 300 Mbit/s €17,50 Unlimited 20 Mbit/s €24,95 Unlimited 400 Mbit/s €32,50 Unlimited 1 Gbit/s €35,- Unlimited (1 extra) 700 Mbit/s €37,50 Unlimited (3 extra’s) 1 Gbit/s €49,50

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nog veel meer Zomerdeals bij Belsimpel

Is deze deal niet helemaal wat je zoekt? Er is nog veel meer te scoren bij Belsimpel. Zo krijg je bijvoorbeeld 100 euro cashback als je kiest voor Simyo of krijg de Samsung Galaxy A17 volledig gratis in combinatie met Lebara vanaf 10GB. Bekijk alle aanbiedingen via de knop hieronder.