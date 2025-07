Scoor tijdelijk een gratis Sony WH-1000XM4 koptelefoon

Ben jij toe aan een nieuwe koptelefoon én een voordelig mobiel abonnement? Dan is dit een goed moment om toe te slaan! Tijdelijk ontvang je de Sony WH-1000XM4 gratis bij je Odido-sim only vanaf 10GB. We vertellen je alles over de aanbieding.

Gratis Sony WH-1000XM4 t.w.v. 249 euro

Sluit een tweejarig sim only-abonnement af bij Odido via Belsimpel

Van 10GB tot unlimited data

Extra voordeel: bij Unlimited Plus of Premium krijg je gratis extra’s zoals HBO Max, Videoland of Viaplay.

Na de Vakantiegelddeals, zijn nu de Zomerdeals bij Belsimpel van start gegaan. Er zijn veel toffe aanbiedingen te vinden, waaronder deze. De blauwe webwinkel trakteert je op een gratis koptelefoon. Het gaat om de Sony WH-1000XM4 ter waarde van 249 euro. Hiervoor sluit je een abonnement af van Odido met ten minste 10GB aan data.

Deze aanbieding is slechts beperkt geldig, dus wacht niet te lang met afsluiten.

Sony WH-1000XM4: koptelefoon met uitstekende ruisonderdrukking

De Sony WH-1000XM4 staat bekend om zijn uitstekende noise cancelling, waardoor je ongestoord kunt genieten van je favoriete muziek of podcasts. Ideaal voor onderweg, op kantoor of tijdens de zomer op het strand.

Dankzij de slimme luchtdrukmeter past de koptelefoon zich automatisch aan in het vliegtuig, zodat je geen last hebt van storende geluiden of drukverschillen. Met de Speak-to-Chat-functie pauzeert de muziek automatisch als je begint te praten, en de accu gaat met gemak tot 20 uur mee – zelfs met noise cancelling aan.

Odido: gratis HBO Max en meer

Odido is één van de grootste providers van Nederland en biedt stabiel, snel 5G-internet. Je bepaalt zelf je internetsnelheid en bundel, zodat je nooit te veel betaalt. Werk je veel thuis of ben je een fanatieke gamer? Dan profiteer je van snelheden tot wel 1 Gbit/s.

Ga je voor Unlimited Plus met 700 Mbit/s, dan kan je bovendien een gratis extra kiezen. Bij Unlimited Premium met een snelheid van 1 Gbit/s zijn dit er zelfs drie. Tot de mogelijkheden behoren HBO Max, Videoland en Viaplay.

