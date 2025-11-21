Zo krijg je een gratis Sony WH-1000XM5 koptelefoon (t.w.v. 349 euro)

We hebben een goede Black Friday-deal voor je. Je krijgt een gratis Sony WH-1000XM5-koptelefoon bij een nieuw Odido sim only-abonnement. Lees hier meer over de actie.

Gratis Sony WH-1000XM5 koptelefoon

We moeten eigenlijk nog een week wachten op Black Friday, maar veel webwinkels strooien al met aanbiedingen. Handig, want hierdoor kun je nu al die ene gadget voor minder op de kop tikken. Belsimpel heeft een toffe actie: bij een sim only-abonnement krijg je een Sony WH-1000XM5-koptelefoon cadeau.

Die headset heeft een adviesprijs van 349 euro en krijg je cadeau bij een Odido sim only-abonnement met 10GB data of meer. Dit kost 15,50 euro per maand. Houd er rekening mee dat de aanbieding alleen geldt voor nieuwe sim only’s; je krijgt de koptelefoon dus niet cadeau als je jouw huidige Odido sim only verlengt.

De actie geldt tot en met 1 december 2025, dus je hebt nog eventjes de tijd om een sim only-abonnement af te sluiten. Heb je dit gedaan, dan kun je tot en met 22 december 2025 je aankoop registreren en de Sony WH-1000XM5 aanvragen. Vervolgens wordt de koptelefoon binnen vijf weken naar je opgestuurd.

Dit moet je weten over de Sony WH-1000XM5

De Sony WH-1000XM5 is één van de beste draadloze koptelefoons van dit moment. De headsets van Sony leveren niet alleen mooi geluid, maar hebben ook ook uitstekende noise cancelling. Hierdoor luister je altijd naar je favoriete muziek en podcasts, zonder dat je wordt gestoord door omgevingsgeluid.

De Sony WH-1000XM5 heeft een comfortabel ontwerp en ondersteunt multipoint. Dat laatste betekent dat je de koptelefoon met meerdere apparaten tegelijk kan verbinden, zoals je smartphone en laptop. Verder gaat de batterij van de Sony-headset tot 30 uur lang mee. Is ‘ie leeg, dan hoef je de koptelefoon maar drie minuten aan de oplader te leggen om weer drie uur lang muziek te kunnen luisteren.

Dit betaal je voor een Odido sim-only

Je ontvangt een gratis Sony WH-1000XM5 draadloze koptelefoon als je een Odido sim only met minimaal 10GB data afsluit. Kies je voor één van de duurste Unlimited-abonnementen? Dan ontvang je punten die je kan inwisselen voor een gratis (streaming)dienst naar keuze. Tot je opties behoren onder andere HBO Max, Videoland en Viaplay.

Hoeveelheid data Internetsnelheid Maandprijs Totale abonnementskosten (2 jaar) 10GB 300 Mbit/s €15,50 p/m €372,- 20GB 300 Mbit/s €17,50 p/m €420,- Onbeperkt 20 Mbit/s €24,95 p/m €598,80 Onbeperkt 400 Mbit/s €32,50 p/m €780,- Onbeperkt 1 Gbit/s €35,- p/m €840,- Onbeperkt (1 gratis dienst naar keuze) 700 Mbit/s €37,50 p/m €900,- Onbeperkt (3 gratis diensten naar keuze) 1 Gbit/s €49,50 p/m €1188,-

