Zo krijg je alleen vandaag een gratis Sony WH-1000XM5 draadloze koptelefoon

Het is weer maandag en dat betekent dat Belsimpel een Magic Monday-deal voor je heeft. Vandaag scoor je een gratis Sony WH-1000XM5 draadloze koptelefoon bij je sim only.

Magic Monday bij Belsimpel

Iedere maandag is het Magic Monday bij Belsimpel. Dit betekent een uitstekende aanbieding, die slechts één dag geldig is. De ene keer is het een hoge korting op een populair toestel, de andere keer een cashback bij je sim only.

Vandaag ontvang je een gratis Sony WH-1000XM5 hoofdtelefoon (t.w.v. 349 euro) bij een sim only van Lebara vanaf 10GB. Bovendien krijg je de eerste zes maanden 50 procent korting. Voor 10GB betaal je daardoor de eerste zes maanden 4 euro per maand, waarna je 8 euro per maand gaat betalen.

In totaal voor twee jaar ben je 168 euro kwijt. Zou je de koptelefoon los kopen, dan is de laagste prijs momenteel € 222,-. Je bent op deze manier dus goedkoper uit.

Let op: deze aanbieding is alleen vandaag, op maandag 2 maart 2026, geldig. Wees er dus snel bij!

Dit is de Sony WH-1000XM5

De Sony WH-1000XM5 is een goede koptelefoon met ruisonderdrukking. Hij heeft ondertussen de opvolger (de Sony WH-1000XM6), maar de XM5 is nog steeds ontzettend goed. Deze serie staat vooral bekend om de uitstekende active noise cancellation.

Hij is uitgerust met vier microfoons op elke oorschelp en is constant bezig met het analyseren van het geluid om je heen. Daar wordt vervolgens de ruisonderdrukking op afgestemd, zodat je écht niets meer hoort van wat je niet wil horen.

Begin je met praten, dan wordt automatisch de transparante modus gestart, zodat je jouw gesprekspartner goed kan horen zonder de koptelefoon af te zetten. Uitgepraat? Ook dat heeft ‘ie door en wordt de ruisonderdrukking weer ingeschakeld.

Deze prijzen betaal je voor een Lebara-sim only

Alleen vandaag ontvang je dus de Sony WH-1000XM5 gratis bij een sim only van Lebara vanaf 10GB data. Hieronder zetten we alle prijzen voor je op een rijtje:

Aantal GB’s Magic Monday-prijs (incl. gratis koptelefoon) Totaal prijs voor twee jaar Normale maandprijs 10GB €7,- p/m €168,- €8,- p/m 15GB €8,75 p/m €210,- €10,- p/m 20GB (+ 20GB gratis) €9,63 p/m €231,- €11,- p/m 45GB €21,88 p/m €525,- €25,- p/m

De prijzen hierboven zijn met 250 belminuten en sms’jes en een internetsnelheid van 75 Mbit/s. Wil je onbeperkt bellen, dan betaal je 1 euro per maand extra. Als je de internetsnelheid wil verhogen naar 150 Mbit/s, dan kost dat je 50 cent per maand meer.