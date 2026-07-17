Samsung Galaxy S26 Ultra nu scherp geprijsd

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Betaal jij nog voor Videoland? Misschien hoeft dat helemaal niet

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
17 juli 2026, 12:58
4 min leestijd
Betaal jij nog voor Videoland? Misschien hoeft dat helemaal niet

Op Videoland vind je de beste films en series van Nederlandse bodem én internationale producties. Deze streamingdienst krijg je nu volledig gratis als je meerdere abonnementen van KPN of Odido hebt.

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Klantvoordeel bij KPN en Odido: gratis Videoland

Onlangs hebben zowel KPN als Odido hun klantvoordeel uitgebreid. Dit betekent dat je bij een mobiel en internetabonnement van dezelfde provider extra voordelen krijgt. Bij KPN kon je al kiezen voor een Netflix en ESPN Compleet-abonnement en daar is nu Videoland bij gekomen. Ook Odido biedt dit voordeel.

Ben je in de markt voor een nieuw telefoonabonnement en heb je al een internetabonnement van één van deze twee? Dan is het verstandig om voor dezelfde provider te kiezen. Alleen dan krijg je gratis Videoland.

Bekijk telefoonabonnementen van KPN

Bekijk telefoonabonnementen van KPN
Bekijk telefoonabonnementen van Odido

Bekijk telefoonabonnementen van Odido
Bekijk internetabonnementen van KPN

Bekijk internetabonnementen van KPN
Bekijk internetabonnementen van Odido

Bekijk internetabonnementen van Odido

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Videoland voor niks bij KPN én gratis JBL Partybox

Bij KPN houdt het niet op bij gratis Videoland. Je kan er ook kiezen voor ESPN Compleet of Netflix en je krijgt daarnaast tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement. Bovendien krijg je nu een gratis JBL Partybox ter waarde van 449 euro bij een nieuw internet voor thuis abonnement. Heb je geen feestje op de planning staan, dan heb je ook de mogelijkheid om te kiezen voor korting. In dat geval betaal je het eerste jaar maar 35 euro per maand, ongeacht het pakket dat je kiest.

Heb je al internet van KPN en heb je een mobiel abonnement nodig, dan zijn er ook genoeg voordelen om van te profiteren. Je ontvangt tot 2,50 euro korting per maand op je (sim only-)abonnement en ook verschillende Android-telefoons zijn extra scherp geprijsd. Denk aan de Galaxy S26 (Ultra) of Google Pixel 10.

Bekijk sim only-abonnementen van KPN

Bekijk sim only-abonnementen van KPN
Bekijk de Samsung S26 bij KPN

Bekijk de Samsung S26 bij KPN
Bekijk de Google Pixel 10 bij KPN

Bekijk de Google Pixel 10 bij KPN
Bekijk internet en tv van KPN

Bekijk internet en tv van KPN

Videoland bij Odido én eerste jaar voor 25 euro

Momenteel ontvang je dus gratis Videoland als klantvoordeel bij Odido. Dit komt bovenop tot 5 euro korting per maand op je mobiele abonnement en nog eens 5 euro korting per maand op je vaste internet. Geen Videoland nodig? Dan krijg je tot 7,50 euro korting op je telefoonbundel.

Bij internet en tv betaal je ook nog eens de eerste twaalf maanden maar 25 euro, welk pakket je ook kiest. Daardoor liggen de prijzen dus flink lager. Ga je een abonnement voor je smartphone afsluiten om in aanmerking te komen voor gratis Videoland, dan profiteer je van hoge kortingen op verschillende Android-toestellen.

Bekijk sim only-abonnementen van Odido

Bekijk sim only-abonnementen van Odido
Bekijk de Samsung S26 Ultra bij Odido

Bekijk de Samsung S26 Ultra bij Odido
Bekijk de Google Pixel 10 Pro bij Odido

Bekijk de Google Pixel 10 Pro bij Odido
Bekijk internet en tv van Odido

Bekijk internet en tv van Odido

Dit kijk je bij Videoland: Gooische Moeders, B&B Vol Liefde en straks mogelijk Formule 1

Videoland is de streamingdienst als je van Nederlandse reality-tv houdt. Je kijkt er naar Ex on the Beach Double Dutch, maar ook Gooische Moeders en B&B Vol Liefde. Veel van de programma’s die op de RTL-zenders worden uitgezonden kan je hier tevens vooruitkijken. Zo weet je dus als eerste wat er in de nieuwste aflevering van je favoriete programma gebeurt.

Heb je even genoeg van al die reality series, dan zijn er ook genoeg internationale films en series te vinden. Denk aan de politieseries The Rookie en Elsbeth, waarin een kleurrijke advocate als onderzoeker bij de politie in New York werkt. Daarnaast gaat Videoland Viaplay overnemen. Mogelijk zien we dus binnenkort alle Formule 1-races, Premier League-wedstrijden en darts bij de streamingdienst.

Scoor gratis Videoland bij KPN
Scoor gratis Videoland bij Odido

Geen KPN of Odido: Ziggo laat je jouw eigen welkomscadeau kiezen

Heb je juist een abonnement van Vodafone? Dan kan het voordeliger zijn om voor Ziggo te kiezen om in aanmerking te komen voor klantvoordeel. Hier loopt dat op tot maar liefst 20 euro per maand: je krijgt tot 10 euro korting op zowel je mobiele abonnement als Ziggo-abonnement. Dit is afhankelijk van je bundel.

Bij Ziggo krijg je alleen dit weekend een gratis Bol-cadeaubon van 400 euro, waardoor je zelf iets leuks kan uitzoeken bij de blauwe webwinkel. Heb je daar niets nodig, dan kan je ook hier voor korting kiezen. Je pakket is nu tien maanden lang 50 procent goedkoper.

Bekijk internet en tv van Ziggo
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