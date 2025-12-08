Zo scoor je tijdelijk een gratis Xiaomi Pad 7 én speaker bij de Xiaomi 15T Pro

We hebben weer een goede aanbieding voor je gevonden. Kies je voor de Xiaomi 15T Pro, dan ontvang je momenteel gratis de Pad 7 en een speaker bij je bestelling. We vertellen je alles over de actie

Xiaomi 15T Pro met gratis Pad 7 en speaker

De 15T Pro is Xiaomi’s beste telefoon tot nu toe en beschikt over uitstekende camera’s en een krachtige processor. Tijdelijk haal je hem bij de fabrikant in huis voor 799,90 euro met een goede actie. Hoewel hij bij andere aanbieders goedkoper is, krijg je bij Xiaomi ook de Pad 7-tablet ter waarde van 399,90 euro en een speaker van 79,90 euro cadeau.

Hoef je de gratis apparaten niet, dan kan je hem het beste in huis halen bij Belsimpel. Daar betaal je 599 euro of bespaar nog meer als je hem combineert met een abonnement. Zo is hij met Vodafone in huis te halen vanaf 304 euro.

Dit is de Xiaomi 15T Pro: uitstekende camera’s

Je kiest voor de Xiaomi 15T Pro als je op zoek bent naar een Android-telefoon met uitstekende camera’s. Dat zijn namelijk een 50 megapixel-hoofdlens en een periscopische telelens, waarmee je tot vijf keer inzoomt zonder kwaliteitsverlies. Bovendien is er een groothoeklens van 12 megapixel. De lenzen zijn ontworpen in samenwerking met het camera-merk Leica.

Ook wat betreft accuduur zit je goed, want hij heeft een capaciteit van 5500 mAh. Daarmee kom je met gemak de dag door en misschien zelfs een tweede. Is hij leeg, dan gaat opladen razendsnel met 90 Watt. In een half uurtje heb je daardoor weer een volledig opgeladen telefoon.

Draadloos laden kan ‘ie ook en dat gaat met 50 Watt. Verder is het een flinke jongen dankzij zijn scherm van 6,8 inch. Ideaal dus om comfortabel video’s te bekijken of te gamen. Standaard heeft hij 12GB aan werkgeheugen, zodat alle taken snel en soepel verlopen.

Krijg de Xiaomi Pad 7 en een speaker gratis bij de 15T Pro

Momenteel krijg je dus van Xiaomi een gratis tablet en speaker bij bestelling van de 15T Pro. Heb je toevallig ook nog een oude telefoon liggen? Lever hem dan in, want je ontvangt een bonus van tot wel 80 euro. Dit komt bovenop het bedrag die deze telefoon nog waard is. Daarnaast ontvangen nieuwe klanten een kortingsvoucher van 5 euro.

Geen gratis tablet, wel hoge korting

Hoef je geen nieuwe tablet of speaker, maar heb je wel ogen naar de Xiaomi 15T Pro? Dan kan je hem beter bestellen bij Belsimpel. Als los toestel kost hij hier 599 euro, maar in combinatie met een abonnement is er meer voordeel te behalen. De laagste toestelprijs vind je met Vodafone: 304 euro. Deze prijs geldt echter wel bij onbeperkt internet.

Heb je aan minder data ook genoeg of wil je een goedkoper abonnement? Dan raden we je Lebara aan. De eerste twaalf maanden ontvang je 50 procent korting op de bundel. Daardoor betaal je voor een 10GB-abonnement het eerste jaar 4 euro per maand, waarna je 8 euro gaat betalen. Gemiddeld kom je op 6 euro per maand uit. De Xiaomi 15T kost je nu 443 euro.