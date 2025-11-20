Hier scoor je tijdens Black Friday jouw volgende hoesje met hoge korting (én krijg er een gratis) (ADV)

Het is bijna Black Friday, maar gsmpunt is alvast begonnen. Krijg hoge korting op powerbanks of scoor een hoesje en krijg de tweede gratis. We vertellen je alles over de beste aanbiedingen.

Black Friday bij gsmpunt

Op 28 november is het pas officieel Black Friday, maar gsmpunt is er vroeg bij. Er zitten veel goede aanbiedingen tussen, dus er is voor ieder wat wils. Zo zien we veel smartphonehoesjes in de lijst, maar ook acties op powerbanks, draadloze laders en smartwatchbandjes.

Bovendien zijn er elke dag dagdeals met een aanbieding die je niet mag missen. Houd gsmpunt dus goed in de gaten! De aanbiedingen zijn er nog tot en met 1 december.

1. Tot 50 procent korting op alle officiële Samsung-hoesjes

Jouw Samsung-telefoon wil je natuurlijk de beste bescherming bieden. Een val of ander ongelukje zit in een klein hoekje. Dat doe je met één van de originele hoesjes van Samsung zelf. Er zijn ontzettend veel verschillende opties: een kleurrijk hoesje, transparant of juist klassiek zwart.

Ook handig is een magneet-hoesje. Hiermee klik je jouw telefoon magnetisch vast op een draadloze lader of heb je altijd je pasjes bij de hand met een wallet. Welke ook het beste bij je past, op alle originele Samsung-hoesjes ontvang je dankzij Black Friday tot 50 procent korting.

2. Haal één Avy-hoesje en krijg er eentje gratis

Wil je opvallen met een tof hoesje? Kijk dan eens tussen het aanbod van Avy. Dit merk heeft kleurrijke en stijlvolle producten in het assortiment. Ga voor een exemplaar met rozen, een marmerprint of panterprint.

Ben jij altijd je telefoon kwijt in je tas, terwijl je hem er snel bij wil kunnen pakken? Dan is een Avy-case met koord misschien wel wat voor jou. Kies maar direct twee leuke hoesjes uit, want één van de twee ontvang je tot en met 1 december helemaal gratis.

3. 50 procent korting op Anker 533 Powercore 10.000 mAh

Met een powerbank op zak hoef jij je nooit meer zorgen te maken over een lege batterij. Deze van Anker heeft een capaciteit van maar liefst 10.000 mAh. Daarmee laad je jouw telefoon nog eens zo’n twee à drie keer op. Het voordeel van deze Anker 533 Powercore-powerbank, is dat je ook een laptop zou kunnen opladen.

Zo heb je onderweg altijd genoeg stroom om je werk af te krijgen. Er zijn twee usb-c poorten en nog eens één usb-a-poort, zodat je tot drie apparaten tegelijkertijd kan opladen. Er is een digitaal display aanwezig, waarop je onder andere afleest hoeveel capaciteit nog in de powerbank zit. Je haalt hem tijdens Black Friday bij gsmpunt in huis voor 24,95 euro in plaats van 49,95 euro.

4. 30 procent korting op Buddi Flow 2 universele styluspen voor tablet

Verder ontvang je 30 procent korting op de Buddi Flow 2. Daardoor haal je hem niet in huis voor 24,95 euro maar voor 17,47 euro. Hij beschikt over kantelgevoeligheid, zodat je alles uit je tekeningen haalt. Daarnaast werkt hij niet via bluetooth, maar verbind je hem direct met je apparaat.

Heb je zowel een Android-tablet als een iPad, dan zit er een handige knop op waarmee je tussen de twee wisselt. Ben je klaar met tekenen of notities maken, dan klik je hem magnetisch vast aan je tablet zodat je hem niet kwijtraakt. Er zit bovendien vijf jaar garantie op de pen.

5. Haal twee smartwatchbandjes en krijg er eentje gratis

Ook voor je smartwatch is er veel leuks te vinden. Kies er drie uit en je ontvangt er eentje gratis! Hierbij hoef je niet bij één merk te blijven, want je kan ze mixen. Ga voor overdag voor een stijlvol metalen of leren bandje, zodat je smartwatch een luxe uitstraling krijgt.

Voor tijdens het sporten maak je gebruik van een siliconen variant die eenvoudig schoon te maken is. Je hebt al een bandje voor bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Watch 7 vanaf 9,95 euro.

Nog veel meer goede Black Friday-acties bij gsmpunt

Dit is nog maar het topje van de ijsberg, want er zijn nog veel meer aanbiedingen te vinden bij gsmpunt. Jouw bestelling wordt altijd gratis bij je thuis bezorgd. Ben je toch niet helemaal tevreden of per ongeluk het hoesje voor een ander model besteld? Geen zorgen, want je mag altijd gratis omruilen.