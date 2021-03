Dit zijn de beste hoesjes voor de Samsung Galaxy A52 en A72 (ADV)

Net de Samsung Galaxy A52 of A72 aangeschaft of wil je eerst weten wat er allemaal voor toffe hoesjes voor te koop zijn? Dankzij het grote aanbod van GSMpunt is de perfecte accessoire zo gevonden!

Waarom kiezen voor GSMpunt

GSMpunt is dé perfecte plek als je op zoek bent naar een accessoire voor je (aankomende) Samsung A52 of Galaxy A72. Of het nu gaat om een hoesje, case of bumper of een screenprotector: je vindt het er makkelijk en snel.

Daarnaast kun je er terecht voor andere accessoires zoals opladers, kabeltjes of telefoonhouders, zodat je direct helemaal klaar bent. Zo’n houder is trouwens een ideale keuze tijdens het thuiswerken, want zo heb je je handen vrij tijdens de videogesprekken.

De keuze is reuze en door middel van de handige filters zie je snel wat je zoekt. Je kunt er ook terecht voor universele en toestel specifieke accessoires. Producten zijn uit voorraad leverbaar en items worden gratis verzonden in Nederland en België.



Accessoires voor de Samsung A52 en Samsung A72

De lancering van de Samsung Galaxy A52 en A72 was misschien wel de grootste van het jaar. Het zijn dan geen high-end toestellen, maar hun directe voorgangers gingen wel miljoenen keren over de toonbank. Beide smartphones hebben een hoop te bieden voor hun prijs en beloven ook weer echte verkooptoppers te worden.

Dat is natuurlijk niet voor niets, maar enige vorm van bescherming is dan wel fijn. Laten vallen resulteert al snel in een gehavend scherm of een gedeukte behuizing. En een screenprotector? Dat is misschien ook geen gek idee. Hieronder lichten we verschillende merken uit met de tofste, mooiste en beste hoesjes voor je (aankomende) Samsung Galaxy A52/A72!

Rosso

Alle accessoires van Rosso worden met de hand gemaakt en dat voel en zie je. De kwaliteit is van hoog niveau en ze zijn tot in detail afgewerkt. keuze voor de A52 en A72 heb je uit twee soorten bookcases. De Element is gemaakt van kunstleer, terwijl de Deluxe-versie is vervaardigd uit echt leder. Uiteraard is dat verschil merkbaar, maar daardoor maak je met elk budget een perfecte keuze.

De hoesjes beschermen dus ook het scherm en bevatten wat ruimte voor briefgeld of wat pasjes. Tot slot bevatten ze ook een kleine standaard, zodat je ze kunt neerzetten. Handig tijdens de videogesprekken of het kijken van een video. Wist je trouwens ook dat Rosso screenprotectors van glas en plastic in het assortiment heeft? Zo ben je helemaal in één keer klaar.

→ Bekijk alle hoesjes van Rosso

HappyCase

Het zit natuurlijk al in de naam, want van HappyCase word je natuurlijk alleen maar blij. De hoesjes zijn gemaakt van flexibel TPU-materiaal en passen dus perfect om jouw toestel. Ze zijn te verkrijgen in allerlei toffe en unieke printjes en relatief betaalbaar, zodat je net wat vaker kunt wisselen.

De backcovers zijn trouwens te combineren met een popsocket, zodat je net wat meer grip hebt om het toestel vast te houden. Op zoek naar beide? Check dan de voordeelbundels bij GSMpunt, zodat je helemaal voor een dubbeltje op de eerste rang zit.

→ Bekijk alle hoesjes van HappyCase

Samsung

Natuurlijk kun je ook kiezen voor de officiële hoesjes van Samsung zelf om je Galaxy A52 of A72 te beschermen. Het gehele assortiment van de fabrikant vind je ook bij de webwinkel. De pasvorm is perfect en je hebt keuze uit allerlei hoesjes met handige functies. Zo mis je bijvoorbeeld nooit een notificatie met de S View-cover, maar is je scherm wel bestand tegen vuil, krassen of andere beschadigingen.

Naast hoesjes kun je natuurlijk ook kijken naar andere originele Samsung-accessoires. Denk daarbij aan oordopjes, screenprotectors, kabels, opladers of de fijne en handige Smart Tag. Al met al dus genoeg te ontdekken en neem daarom zeker een kijkje bij het uitgebreide assortiment.

→ Bekijk alle hoesjes van Samsung

Ringke

Een ander populair merk van telefoonshoesjes is Ringke, die pluspunten scoren door de compacte cases die ze aanbieden. Daarnaast hebben ze ook transparante versies, waardoor de pracht van jouw Samsung A52, A72 of natuurlijk ander toestel nog steeds te zien blijft.

Er is nog een ander bijkomend voordeel. Doordat ze licht van gewicht en compact zijn, heb je helemaal niet door dat er een hoesje om jouw toestel zit. Een perfecte match dus als het allemaal niet te gek hoeft van jou, maar je wel op zoek bent naar enige vorm van bescherming.

→ Bekijk alle hoesjes van Ringke

Andere accessoires voor de Galaxy A52 en A72

Bij GSMpunt kun je niet alleen terecht voor hoesjes voor de twee nieuwe Samsungs, maar ook voor tientallen andere accessoires. Check bijvoorbeeld het hele assortiment voor de Samsung A52 of ga op zoek naar de perfecte screenprotector voor de Galaxy A52. Ook is er genoeg keuze qua accessoires voor de Samsung A72 en vind je er ook allerlei fijne Galaxy A72-screenprotectors.

Niet gevonden wat je zoekt of op zoek naar iets voor een ander toestel? Bekijk dan snel het ruime aanbod van GSMpunt, gebruik de filters en vind snel de ideale accessoire voor jouw toestel!