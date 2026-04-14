Nieuw bij Hollandsnieuwe: internet en tv voor 1 euro per dag

Hollandsnieuwe heeft iets nieuws! Naast sim only en telefoons met abonnementen, sluit je nu ook je internet en tv-abonnement bij de voordelige provider af. Om dit te vieren is er een mooie actie en betaal je het eerste jaar 1 euro per dag.

Hollandsnieuwe komt met internet en tv-abonnementen

We kenden Hollandsnieuwe natuurlijk als provider voor ons mobiele abonnement, maar de aanbieder voegt nu iets nieuws toe aan hun aanbod. Je kan er nu ook terecht voor je vaste internet en tv.

Om deze lancering te vieren, is er direct een goede aanbieding. Neem je een tweejarig contract, dan betaal je het eerste jaar slechts 1 euro per dag (of 30 euro per maand). Daarna ga je het reguliere tarief betalen. Ook fijn met het oog op de komende prijsverhogingen: je krijgt de komende vijf jaar de garantie dat je hetzelfde tarief blijft betalen.

Het goedkoopste is echter een eenjarig contract, waarbij je de eerste acht maanden 30 euro per maand betaalt. Daardoor kost 1 Gbit/s je gemiddeld genomen slechts 35 euro per maand.

Dit zijn de pakketten bij Hollandsnieuwe

Bij Hollandsnieuwe heb je twee opties wat de internetsnelheid betreft: 100 Mbit/s of 1Gbit/s. Als je met één of twee mensen samenwoont, is 100 Mbit/s voldoende. Voor grotere huishoudens die veel online zijn, is 1 Gbit/s verstandig. Beide pakketten scoor je het eerste jaar voor 30 euro per maand, waardoor Hollandsnieuwe één van de voordeligste opties van dit moment is.

100 Mbit/s : eerste jaar 30 euro p/m, daarna 35 euro p/m. Gemiddeld betaal je hierdoor 32,50 euro p/m gedurende twee jaar .

: eerste jaar 30 euro p/m, daarna 35 euro p/m. Gemiddeld betaal je hierdoor . 1 Gbit/s: eerste jaar 30 euro p/m, daarna 45 euro p/m. Gemiddeld betaal je hierdoor 37,50 euro p/m gedurende twee jaar.

Wil je ook tv kijken? Dat is het eerste jaar gratis, waarna je een tientje per maand extra betaalt. Je kijkt vervolgens via de hollandsnieuwe tv-app, die beschikbaar is op al je apparaten. Er zijn geen extra zenderpakketten beschikbaar om het aanbod uit te breiden, dus houd daar rekening mee.

Overigens maakt Hollandsnieuwe gebruik van het Ziggo-netwerk, waardoor je internet geleverd krijgt via glasvezel in combinatie met de coax-kabel. Ideaal dus voor mensen die na de prijsverhoging van Ziggo willen overstappen. Heb je ook een mobiel abonnement van Hollandsnieuwe? Dan profiteer je van combivoordeel en ontvang je extra data.

Liever een éénjarig-abonnement?

Wil je niet zo lang vastzitten aan een contract? Dan is er ook een maandelijks opzegbaar-abonnement beschikbaar of een éénjarig contract. Er is geen actie voor het maandelijks opzegbare abonnement, maar dit kan wel fijn zijn om Hollandsnieuwe als je internet en tv-provider eens uit te testen.

Kies je voor een éénjarig-abonnement, dan krijg je de eerste acht maanden voor 30 euro per maand. Je gemiddelde maandprijs voor bijvoorbeeld 1 Gbit/s komt nu zelfs nog lager uit: slechts 35 euro per maand. Nadeel is wel dat je hierna weer op zoek moet naar de volgende goede aanbieding en je niet zo veel hebt aan de prijsgarantie van vijf jaar.

Deze week is sowieso een goede om eens te kijken of je binnenkort kan overstappen van je internet en tv-provider, want er zijn veel uitstekende aanbiedingen. Zo krijg je bij Ziggo, KPN en Odido welkomstcadeaus als je klant wordt. Bij Ziggo heb je de keuze uit een PlayStation 5 of Nintendo Switch. KPN geeft je een Dyson Airwrap of steelstofzuiger, terwijl je bij Odido een Sonos-soundbar ontvangt.

Voor ieder wat wils dus. Ben je gewoon op zoek naar zo goedkoop mogelijk internet, dan is Hollandsnieuwe je beste keuze.