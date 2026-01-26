1 euro voor sim only van Hollandsnieuwe tot 20GB data

Iedere maandag staat bij Belsimpel de Magic Monday-aanbieding voor je klaar. Vandaag kun je bij Hollandsnieuwe een sim only met maximaal 20GB data afsluiten voor slechts 1 euro per maand.
Magic Monday bij Belsimpel
Elke maandag is het tijd voor Magic Monday bij Belsimpel! Soms ontvang je bijvoorbeeld een gratis koptelefoon bij je sim only-abonnement, andere keren krijg je een flinke korting op jouw favoriete smartphone.
Vandaag scoor je een tweejarig sim only-abonnement bij Hollandsnieuwe waarvoor je het eerste jaar slechts 1 euro per maand betaalt. Het maakt daarbij niet uit welke bundel je kiest: 5, 10, 15 of 20GB.
Dit is dus een uitstekende gelegenheid om voor weinig geld veel data te scoren. Onbeperkt bellen en sms’en is momenteel bovendien gratis. Deze aanbieding is geldig tot en met 28 januari.
In het tweede jaar betaal je de normale maandprijs. Ga je bijvoorbeeld voor het abonnement met 10GB data? Dan is dat 9 euro per maand. Kies je voor 20GB? Dan is de reguliere prijs 12 euro per maand.
Sim only voor 1 euro per maand
Is het je nog niet helemaal duidelijk hoe de abonnementen in elkaar steken? Hieronder vind je rekenvoorbeelden voor alle bundels. Zo zie je direct wat je per maand kwijt bent en hoeveel je in totaal betaalt.
|Aantal GB’s
|Prijs per maand (jaar 1)
|Prijs per maand (jaar 2)
|Totaalprijs voor twee jaar
|Gemiddelde prijs per maand
|5GB
|1 euro
|8 euro
|108 euro
|4,50 euro
|10GB
|1 euro
|9 euro
|120 euro
|5 euro
|15GB
|1 euro
|10 euro
|132 euro
|5,50 euro
|20GB
|1 euro
|12 euro
|156 euro
|6,50 euro
Hollandsnieuwe: snelle en voordelige sim only’s
Bij Hollandsnieuwe maak je gebruik van het robuuste netwerk van Vodafone. Je surft standaard via 5G met een snelheid tot maximaal 350Mbit/s. Het is dus geen enkel probleem om onderweg je favoriete series te kijken of door Instagram te scrollen.
Omdat onbeperkt bellen en sms’en bij iedere bundel is inbegrepen, hoef je je bovendien geen zorgen te maken over extra kosten. Wel zo handig!
