Je huis per kamer slim verwarmen is een stuk toegankelijker geworden. Action verkoopt een startpakket van Hombli met twee slimme thermostaatknoppen en een bridge voor 69,95 euro. Losse knoppen zijn ook beschikbaar om het systeem stap voor stap uit te breiden.

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Bespaar op je stookkosten met de slimme thermostaatknoppen van Action

Nu de temperaturen flink dalen en de verwarming in veel huishoudens weer aangezet wordt, lopen de stookkosten snel op. Slimme thermostaatknoppen bieden daar een praktische oplossing voor. Je bepaalt via je smartphone exact welke kamer op welk moment verwarmd wordt, zodat je nooit onnodig stookt.

Action verkoopt momenteel een compleet startpakket van Hombli voor 69,95 euro. Met de meegeleverde bridge koppel je de knoppen aan de bijbehorende app, waarna je per ruimte de gewenste temperatuur instelt en weekschema’s aanmaakt. Zo kom je na een lange dag altijd terug in een warm huis, zonder dat je daar de hele dag voor hoeft te stoken.

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Zo werkt het Hombli-startpakket en het uitbreiden per kamer

Het startpakket van 69,95 euro bevat twee slimme thermostaatknoppen, een bridge, usb-kabel, de benodigde adapters en een handleiding. De installatie doe je zelf, want elke knop werkt op twee AA-batterijen en wordt direct op de radiator of convector gemonteerd. Via de bridge leg je vervolgens de verbinding met je smartphone om de verwarming per ruimte aan te sturen.

Zijn twee knoppen niet voldoende voor je woning, dan verkoopt Action losse Hombli-knoppen voor 29,95 euro per stuk. Zo breid je het systeem kamer voor kamer uit zonder opnieuw een volledig pakket aan te schaffen. Wel werken deze losse knoppen uitsluitend in combinatie met de bridge uit het startpakket, dus die heb je sowieso nodig.

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Waar je op moet letten voor je deze slimme thermostaatknoppen koopt

Je moet met een aantal zaken rekening houden voordat je de Hombli-thermostaatknoppen bestelt. De knoppen werken op AA-batterijen die je gemiddeld eens per jaar tot anderhalf jaar vervangt, wat extra kosten met zich meebrengt. Bovendien draait het systeem op het eigen platform van Hombli, waardoor directe koppeling met ecosystemen van andere merken niet mogelijk is.

Bediening via Google Assistant, Amazon Alexa en Siri is gelukkig wel mogelijk, wat de bruikbaarheid vergroot. Qua prijs komt dit pakket gunstig uit, want vergelijkbare sets van bekendere A-merken kosten al snel meer dan 150 euro. Voor wie op een toegankelijke manier per kamer de temperatuur wil regelen zonder ingewikkelde installatie, is dit startpakket een serieuze optie om te overwegen.

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