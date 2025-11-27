Deze populaire thuisbatterij is tijdelijk goedkoper dan ooit (en verdient zich in enkele jaren terug)

De HomeWizard Plug-In Battery, een plug-and-play thuisbatterij voor zonnepaneelbezitters, is tijdelijk verkrijgbaar met 200 euro korting. Het systeem werkt samen met een slimme meter en vereist geen professionele installatie.

HomeWizard Plug-In Battery met 200 euro korting

Heb jij zonnepanelen op je dak liggen en wil jij de hele dag gebruik maken van je zelf-opgewekte stroom? De HomeWizard Plug-In Battery is deze week met Black Friday verkrijgbaar voor 1195 euro in plaats van de normale prijs van 1395 euro. Dat betekent een korting van 200 euro op deze thuisbatterij, die zich onderscheidt door de eenvoudige installatie. De fabrikant beweert dat dit de laagste prijs ooit is voor dit model.

De thuisbatterij heeft een capaciteit van 2,7 kWh en is ontworpen om overtollige energie van zonnepanelen op te slaan. ’s Avonds en ’s nachts kan je huis vervolgens gebruikmaken van de opgeslagen energie.

Installatie zonder monteur mogelijk

Het grote voordeel van deze thuisbatterij is de plug-and-play installatie. Je hoeft geen monteur in te schakelen, maar plugt het apparaat simpelweg in een gewoon stopcontact. Via de HomeWizard Energy-app voor iOS en Android regel je vervolgens de instellingen en monitor je het energieverbruik.

Met een capaciteit van 2,7 kWh biedt de batterij voor de meeste huishoudens voldoende energie voor de nachtelijke uren. Voor huishoudens met een hoger verbruik kun je twee exemplaren op elkaar stapelen voor extra capaciteit. Normaal heeft hij een prijs van 1395 euro, maar dankzij Black Friday scoor je ‘m met 200 euro korting voor 1195 euro. Volgens HomeWizard heb je dit binnen zeven jaar terugverdiend.

Review: “HomeWizard brengt met de Plug-In Battery een toegankelijke thuisbatterij”

Onze redacteur Tim heeft de thuisbatterij uitgebreid getest en gaf de accu een reviewscore van 8. In zijn review lees je precies wat hij er zo goed aan vond. Zo kun jij goed bepalen of zo’n apparaat voor jouw huis wat voor je is.

Nóg goedkoper alternatief: Anker Solix Solarbank 3 E2700 Pro voor 1099 euro

Ook het merk Anker heeft een thuisbatterij die je dankzij Black Friday flink goedkoper in huis haalt. De Solix Solarbank 3 E2700 Pro kost normaal 1499 euro, maar momenteel is dat 1099 euro bij MediaMarkt. Dat is dus nog 100 euro goedkoper dan de HomeWizard Plug-In Battery.

Ook deze heeft een capaciteit van 2,7 kWh en slaat overdag automatisch stroom op om ’s avonds en ’s nachts te gebruiken.

