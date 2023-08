Honor 90 gebruikersreview: drie lezers geven hun mening (ADV)

Je haalt de Honor 90 in huis bij Belsimpel als exclusieve aanbieder in Nederland. Wij vroegen drie lezers het toestel twee weken te testen. Hoe ze dat is bevallen, lees je in deze gebruikersreview.

Honor 90: dit vinden drie trouwe lezers

Eind juli waren we op zoek naar drie Android Planet-lezers die de pas gepresenteerde Honor 90 (ter waarde van 549 euro) wilden testen. Willekeurig wezen we drie personen aan die het toestel uitgebreid onder de loep namen. Dit is hun ongezouten mening.

Wouter, Suzan en Lucas hebben de Honor 90 twee weken lang in hun dagelijkse leven meegenomen. Ze testten het toestel op verschillende specifieke punten, maar namen natuurlijk ook hun algemene ervaringen mee in de beoordeling. Alle ervaringen lees je in deze Honor 90 gebruikersreview.

Honor 90 ligt heerlijk in de hand

De drie panelleden beginnen met hun lof over het ontwerp van de Honor 90. Ze zijn vooral te spreken over de afgeronde hoeken, waardoor de randen nog dunner lijken dan ze al zijn volgens Suzan en Lucas. Wouter vult hierbij nog aan dat de afgeronde hoeken ervoor zorgen dat je vanuit alle hoeken het beeld goed kunt zien. Lucas vindt de glimmende ringen die om de camera’s zitten goed passen bij de Honor 90.

Ook ligt ‘ie heerlijk in de hand, al vindt Lucas dat hij snel zwaar wordt tijdens het vasthouden. Het is immers een flink apparaat met zijn 6,7 inch-scherm. Verder zijn zowel Lucas als Suzan onder de indruk van de snelheid waarmee de smartphone ontgrendelt middels gezichtsherkenning en de vingerafdrukscanner. Die scanner zit bij de Honor 90 overigens bijna helemaal onderaan en daar is Suzan fan van. Bij andere telefoons zit ze er met haar vinger regelmatig net naast, maar dat is nu bijna nooit het geval.

Foto van Lucas

De besturing vond Wouter in het begin even wennen, maar daarna vinden de drie testers de MagicOS-software prettig in gebruik. Suzan noemt de functie om tekst uit foto’s te selecteren als erg handig. Wel zijn er een aantal apps voorgeïnstalleerd, maar die zijn gelukkig te verwijderen. Lucas zag echter een aantal vertaalfoutjes in de software. Bij het verlaten van een fotobewerkingsmenu kreeg hij de keuzes die hiernaast te zien zijn.

Camera boordevol details

Eén van de onderdelen die eruit springen als je kijkt naar de Honor 90, is de 200 megapixel-hoofdcamera. De drie testers geven aan onder de indruk te zijn van de kwaliteit van de kiekjes die het toestel levert. Mits je de goede instellingen weet te vinden, is de kwaliteit niet te overtreffen, geeft Wouter aan. Ook met minder licht ligt de kwaliteit op een hoog niveau, aldus Suzan. Toch vindt Lucas de foto’s overeenkomen met zijn oude Huawei-telefoon die vijf jaar oud is.

De software vindt Wouter fijn in gebruik en er zijn ontelbaar modi om in te zetten. Dat kan ervoor zorgen dat de camerasoftware onoverzichtelijk wordt voor sommige gebruikers. Een optie die door alle drie genoemd wordt, is de mogelijkheid om macrofoto’s te maken. Suzan is fan en vindt dat de gemaakte macrofoto’s perfect. Net alsof de foto’s uit een catalogus komen, zegt ze.

Lucas is er minder enthousiast over en vindt het te lang duren voor de foto’s genomen zijn. Soms duurt het nog een aantal seconden nadat je op de sluiterknop klikt, waardoor de modus nutteloos wordt voor alle objecten die niet stilstaan. Ook mist hij de optische zoom-functie. Net als Lucas, geeft Wouter aan dat na twee keer inzoomen de kwaliteit flink achteruit gaat. Lucas had graag de dieptesensor ingeruild voor een zoomlens.

Groothoeklens – foto van Suzan Standaard instellingen – foto van Suzan 2x zoom – foto van Suzan

Hoewel de Honor 90 ook niet uitgerust is met optische beeldstabilisatie, wordt het niet gemist. Suzan zegt dat de Steady Shot-modus voor een goed resultaat zorgt tijdens bijvoorbeeld het wandelen. Ook Lucas geeft aan dat de elektronische beeldstabilisatie (door middel van de software) goed genoeg is om schokken uit het beeld te filteren.

Scherm dat ogen ontlast

Verder kan ook het scherm niet achterwege blijven in deze gebruikersreview. De Honor 90 maakt gebruik van technologie waardoor de ogen ontlast worden: in de avond wordt het scherm op het licht aangepast en hij is nagenoeg vrij van flikkeringen. Suzan is veel in de late uurtjes actief op haar smartphone en vindt dit dan ook erg fijn. Ze merkt dat haar ogen inderdaad meer rust krijgen. Lucas geeft echter aan dat het hem niet is opgevallen.

Toch denkt hij dat het ongetwijfeld bijdraagt aan alles wat het scherm zo fijn maakt. Het beeld wordt door alle drie genoemd als helder, gedetailleerd en prettig in gebruik. Het reageert snel op aanrakingen en is – ook in de felle zon – goed af te lezen vinden zowel Lucas als Suzan. Ook Wouter vindt de schermkwaliteit ongekend goed en vond een Formule 1-wedstrijd prettig kijken op het toestel.

Foto van Suzan

De drie testers gamen regelmatig op hun smartphone en gaven aan dat dat voor de Honor 90 geen problemen geeft. Games spelen soepel en snel volgens Suzan en het toestel wordt nauwelijks warm. Handig vindt ze ook de prestatiemodus die de instellingen optimaliseert, zodat je geniet van optimale prestaties tijdens het gamen.

Accu die past bij de intensieve gebruiker

Met een accu van 5000 mAh komt vrijwel iedereen de dag door. Ook de intensieve gebruiker haalt vaak anderhalve dag op een enkele acculading. Terwijl het scherm zo’n twee uur aanstond, verloor de Honor 90 bij Lucas na een dag 52 procent van zijn lading. Wouter geeft aan dat de batterij tijdens het kijken naar een film sneller leeg gaat, maar dat is natuurlijk normaal bij zo’n goede beeldkwaliteit.

Op het moment dat de telefoon toch leeg raakt, laadt ‘ie bovendien super snel op met maximaal 66 Watt. Lucas kostte dat slechts 47 minuten en maakte daarbij gebruik van een Huawei-oplader. De oplader levert Honor namelijk, tot grote ergenis van de panelleden, niet mee. Suzan heeft zelfs contact gezocht met het merk, die haar doorstuurde naar Belsimpel die aangaven geen Honor-laders te leveren. Een originele Honor-lader is dus niet in Nederland verkrijgbaar.

Ze zit daardoor vast aan de oudere en minder krachtige opladers die ze al had liggen. Daarmee opladen duurt toch zo’n 2,5 uur. Lucas noemt verder nog een slimme instelling als fijne toevoeging, waarbij de batterij niet volledig opgeladen wordt en de totale levensduur verlengd wordt.

Conclusie en dit viel nog meer op

De drie panelleden gaven aan veel naar muziek te luisteren. Zowel Wouter als Suzan zijn te spreken over het geluid dat de smartphone produceert. Zo vindt Suzan het geluid zuiver en luider dan de meeste andere telefoons. Hier is Wouter het mee eens en laat weten dat de verbinding met zijn draadloze oordopjes goed en snel werkt. Lucas is kritischer en merkt dat de kwaliteit minder wordt op hogere volumes.

Nachtmodus – foto van Wouter Macromodus – foto van Lucas Macromodus – foto van Suzan

Verder is er geen IP-certificering aanwezig en Wouter gaat daardoor toch voorzichtiger met het toestel om als het bijvoorbeeld regent. Suzan zag wel extra afdichtingen om storingen door stof en water te voorkomen. Ook wordt het updatebeleid genoemd als ondermaats voor de prijs die Honor vraagt. Je krijgt twee Android-updates en drie jaar aan beveiliging, waar dat bij Google- en Samsung-smartphones vijf jaar is.

Lucas heeft net als Suzan contact opgenomen met Honor met een vraag over beschikbare accessoires om zijn smartphone te beschermen. Helaas zijn die nauwelijks beschikbaar in Nederland, maar gelukkig is de Honor 90 standaard al voorzien van een screenprotector.

Over het algemeen zijn de drie erg enthousiast. Wouter is verkocht en heeft met veel plezier foto’s gemaakt tijdens zijn vakantie en Suzan laat weten dat het toestel ideaal is voor haar als multitasker. Lucas is kritischer en geeft aan grotendeels enthousiast te zijn. Met name het scherm en de snelheid noemt hij als pluspunt, maar de matige softwareondersteuning is een groot minpunt voor hem.