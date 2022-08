Honor Magic 4 Pro verschijnt in Nederland: high-end toestel voor 999 euro

Interesse om de Honor Magic 4 Pro te kopen? Deze smartphone is nu verkrijgbaar in Nederland én is ook te combineren met een abonnement. Tijdelijk scoor je een flinke introductiekorting, waar je in dit artikel meer over leest.

Honor Magic 4 Pro kopen kan vanaf nu

Honor is misschien even weggeweest, maar brengt nu weer regelmatig smartphones uit. Als ‘dochtermerk’ van Huawei had Honor ook last van het lopende handelsverbod tegen dat bedrijf. Inmiddels is dat niet meer het geval, waardoor Honor-toestellen gewoon een volledige versie van Android draaien.

De fabrikant verkoopt telefoons in allerlei prijsklassen en nu is de Honor Magic 4 Pro ook hier te koop. Deze high-end smartphone heeft een instapprijs van 1099 euro, maar is tijdelijk met 100 euro extra korting te koop. Je kunt daarvoor terecht bij Belsimpel, waarbij het toestel te koop is in het zwart en groen. Combineren met een abonnement naar keuze is natuurlijk ook mogelijk, zodat je de toestelkosten kunt spreiden.

Alles over de Honor Magic 4 Pro

De Magic 4 Pro heeft een groot scherm van 6,81 inch, waarbij het gaat om een amoled-paneel. Het display heeft een hoge resolutie van 2848 bij 1312 pixels, afgeronde schermranden, laat meer dan een miljard kleuren zien en ververst maximaal 120 keer per seconde. De voor- en achterzijde zijn gemaakt van glas en het toestel heeft een frame van aluminium.

De krachtige Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip, de snelste processor van het moment, is aanwezig samen minimaal 8GB werkgeheugen. De Magic 4 Pro bevat stereospeakers, is stof- en waterdicht en heeft plaats voor twee simkaarten, maar het opslaggeheugen uitbreiden is niet mogelijk.

Opvallende achterkant

Aan de voorkant vind je in een pilvorm de frontcamera en ToF-sensor. Laatstgenoemde gebruik je voor een veilige vorm van gezichtsherkenning. Op de achterzijde valt direct het grote ronde camera-eiland op, waar een handvol sensoren in is verwerkt.

Naast dat je daar ook een ToF-sensor vindt, die wordt gebruikt bij portretfotografie, is er ook de hoofdcamera. Die heeft een resolutie van 50 megapixel, net zoals de groothoeklens. Ook is er nog een periscopische zoomcamera aanwezig, waarmee je tot 3,5 keer optisch kunt zoomen.

Er is gekozen voor een batterij van 4600 mAh die het makkelijk een dag vol moet houden. Opladen gaat helemaal razendsnel en met maximaal 100 Watt. Daarmee is de volledige accu binnen 30 minuten weer volledig opgeladen. Draadloos opladen is mogelijk en gaat ook met maximaal 100 Watt. In de praktijk duurt het wel langer voordat de Honor-telefoon vol zit, aangezien bij draadloos opladen altijd energie verloren gaat. Voor de maximale oplaadsnelheid is bovendien een speciale lader nodig, die je los moet kopen.

Gewoon met Android 12

Zoals gezegd draait de Honor Magic 4 Pro ‘gewoon’ op Android 12 met volledige ondersteuning van Google. Zo download je apps uit de Play Store, navigeer je met Google Maps of handel je emails af met Gmail. Over Android heen ligt wel het eigen laagje van de fabrikant: Magic UI 6.

