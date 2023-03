Winactie: maak nu kans op de Honor Magic 5 Lite (ADV)

De nieuwe Honor Magic 5-serie is er! Samen met Belsimpel maak je bij Android Planet kans op de fraaie Honor Magic 5 Lite. Schrijf je dus snel in!

Win de Honor Magic 5 Lite

Op het Mobile World Congres in Barcelona kondigde Honor onlangs de nieuwste serie smartphones aan. Het gaat om de reguliere Magic 5, snellere Magic 5 Pro en goedkopere Magic 5 Lite. Laatstgenoemde heeft een adviesprijs van 369 euro, terwijl je voor de Magic 5 Pro maar liefst 1199 euro neerlegt. Toch heeft de Lite veel te bieden.

In samenwerking met Belsimpel mogen wij één van onze trouwe lezers blij maken, want wij geven een Honor Magic 5 Lite weg. Het gaat om de 128GB-versie in de kleur groen. Vul het Google-formulier in en je dingt direct mee naar de prijs.

Dit moet je weten over de Honor Magic 5 Lite

Het 6,67 inch-amoled-scherm van de Honor Magic 5 Lite is gemaakt van sterk glas en zal niet snel krassen of barsten. Het ronde camera-eiland zorgt voor een unieke look en het dunne design met afgeronde schermranden geeft het toestel een luxe uitstraling mee.

Verder beschikt de Magic 5 Lite over een Snapdragon 695-chip en scherm met een ververssnelheid van 120Hz, net als de meeste high-end smartphones van dit moment. Animaties verlopen daardoor soepel en zien er natuurlijk uit.

De batterij doet ook zeker niet onder voor duurdere smartphones. Met de 5100 mAh-accu doe je – bij gemiddeld gebruik – twee dagen voordat hij weer aan de stroom moet. Opladen doe je via een kabeltje met maximaal 40 Watt.

Foto’s maak je met één van de vier camera’s. Het meeste zul je de hoofdcamera van 64 megapixel gebruiken. Verder heb je de beschikking over een 5 megapixel-groothoeklens en macrocamera voor close-ups. Selfies maak je met de 16 megapixel-frontcamera.

De Honor Magic 5 Lite draait op Android 12 en heeft 6GB aan werkgeheugen. Je hebt 128GB interne opslagruimte voor bestanden, foto’s en apps. De smartphone is verkrijgbaar in het zwart en groen.

Honor Magic 5 Lite winnen: Zo doe je mee

Je maakt kans om de Honor Magic 5 Lite te winnen. Om mee te doen schrijf je je tot en met zondag 12 maart via onderstaand Google-formulier in. Gewonnen? Dan sturen we de groene versie met 128GB opslagruimte zo snel mogelijk naar je op.

Nu al verkrijgbaar bij Belsimpel

Je koopt de Honor Magic 5 Lite bij Belsimpel voor 369 euro. Ben je ook in de markt voor een abonnement? Het kopen van een smartphone in combinatie met een abonnement levert vaak flinke voordeel op. Neem je bijvoorbeeld een abonnement van Vodafone via Belsimpel, dan bespaar je tot wel 177 euro op de Honor-telefoon.