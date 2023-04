Maak kans op de gloednieuwe Honor Magic 5 Pro t.w.v. 1199 euro (ADV)

Met de Honor Magic 5 Pro haal je een razendsnelle smartphone met een goede set camera’s in huis. Je maakt nu kans op dit topmodel, want in samenwerking met Belsimpel geven wij er eentje weg! Doe je ook mee aan de winactie?

Win de Honor Magic 5 Pro

Vorige maand werd de nieuwe serie Honor-smartphones aangekondigd, bestaande uit de Magic 5, Magic 5 Lite en Magic 5 Pro. De allerkleinste telg van de familie, de Honor Magic 5 Lite, is sindsdien verkrijgbaar. Nu is ook het topmodel uit de serie te koop: de Honor Magic 5 Pro.

In samenwerking met Belsimpel geven we zo’n toptoestel weg! Vul het Google-formulier in en je maakt direct kans. Gewonnen? Dan ontvang je de Honor Magic 5 Pro met 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte ter waarde van 1199 euro in een kleur die je zelf kiest.

Dit moet je weten over de Honor Magic 5 Pro

De Honor Magic 5 Pro valt door het grote ronde camera-eiland direct op. Hierin zijn drie camera’s verwerkt met ieder een resolutie van 50 megapixel, waaronder een groothoeklens en telelens voor 3,5 keer optische zoom. Draai je het toestel om, dan vind je in de pilvormige notch een 12 megapixel-selfiecamera en ‘Time of Flight’-sensor. Hiermee schat de Magic 5 Pro diepte in, wat mooiere selfies oplevert.

Het oled-scherm van 6,8 inch heeft gebogen randen en biedt een hoge helderheid van maximaal 1800 nits. Zo lees je het scherm ook in de felle zomerzon prima af. Verder verversen de pixels maximaal 120 keer per seconde, zodat alle overgangen soepel en natuurlijk ogen. Daarbij past de Honor Magic 5 Pro die ververssnelheid per taak automatisch aan, wat weer beter is voor de accuduur.

Daarbij is de batterij met 5100 mAh ook geen kleintje te noemen en kom je met gemak de dag door. Raakt hij toch leeg, dan laadt je ‘m via een snoertje met maximaal 66 Watt zo op. Draadloos is ook mogelijk, maar gaat met 50 Watt een fractie langzamer. Het systeem draait op Android 13 met Honor’s MagicUI-sausje eroverheen. Je kan in de toekomst drie Android-updates verwachten en de komende vijf jaar is het toestel verzekerd van beveiligingsupdates.

Dankzij de Snapdragon 8 Gen 2-processor, de snelste chip van dit moment, navigeer je razendsnel door al je apps. Ook stopt Honor minimaal 8GB werkgeheugen in de Magic 5 Pro, waardoor hij niet snel zal haperen. Je hebt daarnaast genoeg ruimte voor al je bestanden met 256GB of 512GB opslaggeheugen. Het toestel is verkrijgbaar in twee kleuren: zwart en groen.

Winactie in samenwerking met Belsimpel: zo doe je mee

Klinkt de Honor Magic 5 Pro je goed in de oren? Kans maken doe je door onderstaand Google-formulier in te vullen. Ben jij de gelukkige, dan sturen we je het toestel met 12GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte zo snel mogelijk naar je op. De kleur kies je zelf! Meedoen kan tot en met 16 april.

Nu al verkrijgbaar bij Belsimpel

Kan je niet zo lang wachten en wil je de Honor Magic 5 Pro morgen al in je hand hebben liggen? Je haalt hem bij Belsimpel nu in huis voor de losprijs van 1199 euro. Wist je dat je in combinatie met een abonnement vaak veel bespaart op de prijs? Je betaalt namelijk voor de Magic 5 Pro bij Belsimpel met een abonnement van xxx voor xxx euro. Dat scheelt je dus wel xxx euro.