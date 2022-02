Printen vanaf je smartphone is nu extra makkelijk met HP Instant Ink (ADV)

Heb je thuis een printer staan waar af en toe eens een printje uitrolt of print je juist best veel? Dankzij de Instant Ink-service van Hewlett Packard heb je aan inkt nooit gebrek. En dankzij de handige Android-app print je ook direct vanaf je smartphone of tablet.

Hewlett Packard: altijd inkt voor je printer

Hewlett Packard oftewel HP is een van de grootste techbedrijven van Amerikaanse bodem. HP is onder andere bekend van hardware zoals laptops en computers, maar ook printers, software en verschillende diensten.

Een zo’n handige dienst is HP Instant Ink, waardoor je altijd naar believen kunt printen. Dankzij dit abonnement heb je namelijk altijd genoeg inkt in huis voor het printen van toegangstickets, recepten, verslagen, notulen of andere documenten.

De dienst werkt met geschikte printers van Hewlett Packard en checkt regelmatig het inktniveau van je cartridge of toner en bestelt automatisch inkt als dat nodig is. Sluit je nu zo’n abonnement af dan kun je tot zes maanden gratis printen als je gebruikmaakt van code ‘TVPROMO’. Deze vul je in tijdens de laatste stap van het makkelijke bestelproces.

Alles over HP Instant Ink op een rij

Kies je voor HP Instant Ink, dan kies je voor nooit meer zorgen hebben over inkt die op is of een cartridge die half is opgedroogd. Het maakt niet uit of je weinig of heel veel print, er is altijd een perfect printplan wat past bij jouw gedrag. Een abonnement op de dienst is al verkrijgbaar vanaf slechts 99 cent per maand.

Heb je een geschikte slimme printer dan leest ‘ie het niveau uit van je cartridge of toner en geeft zelf een seintje richting HP als dat dreigt op te raken. Voordat je daadwerkelijk niet meer kunt printen wordt je nieuwe lading inkt al afgeleverd, natuurlijk thuis of op kantoor.

Wat ook fijn is dat je het plan van hoeveel je wil printen op elk moment kunt aanpassen en ook het abonnement is natuurlijk op ieder moment op te zeggen. Print je net wat minder dan je geschat had, dan neem je die printjes natuurlijk gewoon mee naar volgende maand.

Printen doe je gewoon vanaf je mobiele telefoon of tablet

Printen kan natuurlijk via allerlei manieren, zoals met een usb-stick of natuurlijk via wifi. Wat helemaal handig is, is om direct te printen vanaf je smartphone of tablet. Daar komt de handige HP Smart-app om de hoek kijken, simpel te downloaden uit de Play Store.

Met die app maak je ‘scans’ en deel je documenten met collega’s, vrienden of familie. Je kunt zelfs faxen vanuit de app en ook je printer installeren of beheren. Al met al genoeg om te ontdekken dus, waarbij je direct een bijlage uit je mail print of een document wat je net hebt opgesteld op je smartphone.

Printers die perfect samenwerken met HP’s Instant Ink

Zoals genoemd heeft Hewlett Packard ook een uitgebreid assortiment van slimme printers die werken met HP’s Instant Ink. Print je niet al te veel dan is een deskjet-printer de slimme keuze. Kijk dan eens naar de betaalbare HP Deskjet 4130e All-in-One. Die is meer dan geschikt voor printjes van bijvoorbeeld een hotelreservering of verzendlabel.

Print je toch op regelmatige basis? Kijk dan bijvoorbeeld eens naar de Officejet PRO 9022E AIO. Daarmee heb je een printer met alle functie die je je maar kunt wensen voor een betaalbare prijs. Met dit apparaat maak je zonder handomdraai professionele prints, print je een stuk sneller en bijvoorbeeld ook dubbelzijdig.

Zo scoor je 6 maanden gratis HP Instant Ink

Kies je nu voor een HP Instant Ink-abonnement, dan krijg je dus zes maanden gratis inkt. Tijdens de laatste stap van het bestelproces voer je de code ‘TVPROMO’ in, waarna dit automatisch wordt verrekenend in je winkelmandje.

Benieuwd of jouw huidige printer al overweg kan met deze dienst of op zoek naar een nieuwe printer? Check dan het volledige aanbod van Instant Ink printers!