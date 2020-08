HTC presenteerde vorige week de Desire 20 Pro. Die smartphone beschikt over een scherm van 6,5 inch, vijf camera’s en kost 279 euro. De smartphone is nu leverbaar in Nederland.

HTC Desire 20 Pro kopen in Nederland

De HTC Desire 20 Pro werd eerder deze maand aangekondigd voor de Nederlandse markt en is nu daadwerkelijk leverbaar. Het toestel heeft een adviesprijs van 279 euro. Je kunt een losse HTC Desire 20 Pro aanschaffen of in combinatie met een abonnement.

In Nederland is één variant verkrijgbaar in de kleur zwart. Dit model heeft 6GB werkgeheugen en 128GB opslag. Dat laatste is uit te breiden met behulp van een micro-sd-geheugenkaartje.

Totaal vijf camera’s aan boord

Aan de voorzijde – in het scherm, zit de selfiecamera, die plaatjes schiet van maximaal 25 megapixel. Op de achterkant zijn nog eens vier camera’s te geplaatst. Qua hoofdcamera kiest HTC voor een 48 megapixel-lens. Daarmee schiet je dus kiekjes vol detail. De tweede camera heeft een groothoeklens van 8 megapixel. Zo maak je wijdere shots van bijvoorbeeld landschappen of steden.

De andere twee camera’s gebruik je voor close-ups en portretfoto’s. Daardoor maak je nog steeds een prima foto van een object wat enkele centimeters voor de lens staat of ligt. Bij een portretfoto staat het onderwerp of persoon scherp op de foto, terwijl de achtergrond juist vervaagd is.

Meer over de HTC Desire 20 Pro

De Desire 20 Pro is de eerste HTC-smartphone die in lange tijd weer wordt uitgebracht in Nederland. De fabrikant kiest voor een scherm van 6,5 inch met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Er is een klein gaatje in het scherm aanwezig waarin de frontcamera is verwerkt. Omdat het toestel smalle schermranden heeft, bestaat de voorkant voor zo’n 90 procent uit scherm.

De accu is 5000 mAh groot en kan snel worden opgeladen via de usb c-poort. Aan de achterzijde zit de vingerafdrukscanner en ook een koptelefoonaansluiting is aan boord. Tot slot wordt de HTC Desire 20 Pro geleverd met Android 10, met de eigen HTC-schil die daar overheen ligt.

