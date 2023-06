HTC U23 Pro nu te koop in Nederland voor 569 euro

De nieuwste smartphone van HTC is nu verkrijgbaar in Nederland. Het toestel heet de U23 Pro en heeft een prijs van 569 euro. Lees hier meer.

HTC U23 Pro kopen in Nederland

HTC was ooit een grote naam in smartphoneland, maar speelt tegenwoordig nauwelijks een rol van betekenis. Desondanks kondigde de fabrikant onlangs de U23 Pro aan, een midrange smartphone met een adviesprijs van 569 euro. Het toestel is ook in Nederland verkrijgbaar en nu op voorraad bij Belsimpel.

De HTC U23 Pro is er in twee kleuren: zwart en wit. De zwarte versie is direct leverbaar bij de webwinkel, maar op de witte variant moeten we nog even wachten. Je kan de telefoon los kopen, maar ook combineren met een abonnement. In de prijsvergelijker hieronder check je de beste deals.

Dit is de HTC U23 Pro

Het scherm van de HTC U23 Pro is 6,7 inch groot en heeft een oled-paneel, waardoor alles er straks uit moet zien. De resolutie ligt op 2400 bij 1080 pixels en HTC kiest voor een ververssnelheid van 120Hz. Daardoor voelt de smartphone veel sneller aan.

Onder de motorkap van de HTC-telefoon zit een Snapdragon 7 Gen 1-chip, een redelijk snelle processor. Hier prikt HTC behoorlijk veel werkgeheugen (12GB) en opslagruimte (256GB) bij. Daardoor kun je veel apps op de achtergrond geopend houden en genoeg bestanden bewaren.

De accu is 4600 mAh groot en kan zowel bedraad als draadloos opladen. Met een kabeltje laadt de HTC U23 Pro met maximaal 30 Watt op. Draadloos opladen gaat een stuk minder snel (maximaal 15 Watt). De behuizing is stof- en waterbestendig, heeft een vingerafdrukscanner aan de zijkant en de U23 Pro beschikt nog over een koptelefoonaansluiting.

Foto’s maakt de U23 Pro met de in totaal vijf camera’s. Zo is er en 108 megapixel-hoofdcamera, 8 megapixel-groothoeklens, 2 megapixel-macrocamera, 2 megapixel-dieptesensor en 32 megapixel-selfiecamera. De smartphone draait op Android 13 en ondersteunt Viverse, het metaverseplatform van HTC.

