Huawei heeft de gloednieuwe Huawei Mate 40-serie gepresenteerd. Ook een hoofdtelefoon en audiozonnebril schitteren in hun nieuwe productenlijn. De producten werken naadloos met elkaar samen en hier lees je er alles over.

Huawei’s nieuwste producten van oktober 2020

De maand oktober was een drukke maand voor fabrikant Huawei. Zo werd de Huawei P Smart (2021) gepresenteerd, maar er is meer. De absolute topmodellen in de smartphonelijn zijn de nieuwe Huawei Mate 40 en Huawei Mate 40 Pro.

Daarnaast blijft de producent zich focussen op het audiosegment. Na de draadloze Huawei FreeBuds Pro-oordopjes is nu ook de FreeBuds Studio-hoofdtelefoon gepresenteerd. Misschien wel het meest innovatieve product van de fabrikant is de nieuwe lijn van audiobrillen: Huawei Eyewear II.

De verschillende nieuwe producten werken uiteraard ook weer perfect met elkaar samen. Dat zal ook in de toekomst zo blijven, waardoor het ecosysteem van Huawei alsmaar groter wordt. Eens kijken wat de fabrikant nog meer te bieden heeft? Check dan de Huawei Store. Tot en met 8 november 2020 is er ook nog herfstsale, waardoor de korting flink kan oplopen. Ook krijg je bij de aankoop van verschillende producten een leuk cadeau.

Huawei Mate 40 Pro

De Mate 40 Pro is het nieuwe topmodel van Huawei en biedt high-end hardware en interessante snufjes. Het scherm van 6,76 inch bevat afgeronde schermranden en heeft een hoge resolutie van 2772 bij 1344 pixels. Het scherm ververst 90 keer per seconde, voor een soepele ervaring. Het gaat om een oled-paneel en er is een frontcamera aan boord met groothoeklens, voor perfecte selfies. Tot slot is er onder het scherm een snelle vingerafdrukscanner geplaatst die jouw veiligheid waarborgt.

Huawei is heer en meester qua ontwikkeling van mobiele chips en dat is nu ook het geval. De Mate 40 Pro bevat de snelle HiSilicon Kirin 9000-processor. Deze gloednieuwe chip zorgt voor extreem krachtige prestaties. Dankzij de chip is ook 5G-ondersteuning aan boord. Andere specs bestaan uit 8GB werkgeheugen en 256GB opslag, wat uit te breiden is met een speciaal Huawei-geheugenkaartje.

Opladen van de 4400mAh-batterij gaat razendsnel en met maximaal 65 Watt. Ook draadloos opladen is mogelijk en dat kan ook stukken sneller dan voorheen. Het toestel draait op Android 10, maar bevat geen Google-apps en -diensten. Daarvoor levert Huawei eigen alternatieven mee, die inmiddels grote stappen hebben gehad qua ontwikkeling. Zo download je apps bijvoorbeeld uit de eigen AppGallery-winkel.

Mate 40 Pro is de ultieme cameratelefoon

Weer is er samengewerkt met de bekende lenzenfabrikant Leica om zo de beste cameraprestaties te kunnen leveren. De Mate 40 Pro heeft drie camera’s op de achterkant. De hoofdcamera schiet plaatjes van maximaal 50 megapixel en er is een 20 megapixel-groothoeklens aan boord. De derde camera gebruik je om in te zoomen.

Het is zelfs de hoogst scorende camera-smartphone bij DxOMark, bekend van hun cameratesten. De Mate 40 Pro haalt een totaalscore van 136 punten en behoort daarmee tot de absolute cameratop.

De Mate 40 Pro bevat ook een nieuw autofocussysteem, waardoor elke gemaakte foto er haarscherp uitziet. Filmen kan in een hoge 4K-resolutie en aan de voorkant is er ook 3D-sensor geplaatst. Daardoor is het mogelijk om het toestel te bedienen door handbewegingen te maken, terwijl je hand boven het scherm zweeft.

Huawei FreeBuds Studio

De Huawei FreeBuds Studio is de eerste high-end hoofdtelefoon van het bedrijf voor over de oren. Met deze koptelefoon gaat Huawei de strijd aan met verschillende gevestigde merken op dit gebied. De nieuwe Studio-headset is verkrijgbaar in twee kleuren: goud en zwart.

Verbinding met je smartphone van Huawei of ander merk maak je simpelweg via bluetooth. Natuurlijk werkt de koptelefoon ook met bijvoorbeeld laptops of tablets. Je kunt makkelijk twee apparaten koppelen en daar vloeiend tussen wisselen. Dankzij de speciale Kirin A1-audiochip en drivers van 40 millimeter klinkt elk type muziek uitstekend.

Uiteraard is er ook actieve ruisonderdrukking aan boord. Zo sluit je je geheel af van de buitenwereld wat fijn is tijdens het reizen of bijvoorbeeld werken. Bediening gaat via de aanraakgevoelig zijkanten, makkelijk en zonder erbij na te denken. Op een enkele acculading luister je tot 24 uur muziek of kun je tot 15 uur bellen.

Opladen gaat via de toekomstbestendige usb c-poort. Slechts 10 minuten aan de lader laat je alweer acht uur muziek luisteren. De FreeBuds Studio volledig opladen duurt slechts 70 minuten.

Huawei Eyewear II

Ook is de nieuwe lijn van Gentle Monster Huawei Eyewear II gepresenteerd, bestaande uit meerdere modellen audio(zonne)brillen. Zo kun je genieten van muziek via de speakers in de brillen of bijvoorbeeld snel een vraag stellen aan een slimme assistent. Dat kan bijvoorbeeld Google Assistent zijn, maar ook Huawei’s eigen Celia.

De nieuwe audiobrillen zijn gestroomlijnder, compacter en opladen gaat sneller via de meegeleverde case. Bedienen werkt zoals vanouds via de aanraakgevoelige brillenpootjes. Zo kun je snel een gesprek opnemen, naar het volgende nummer skippen of het volume aanpassen. Met een Eyewear II-bril van Huawei maak je zo de muzikale blits.

Huawei Freebuds Pro

De FreeBuds Pro zijn al eerder gepresenteerd, maar zijn ook zeker het checken waard. Deze draadloze oordopjes bevatten ook actieve ruisonderdrukking net als de FreeBuds Studio. Bedienen gaat makkelijk via de aanraakgevoelige vlakken aan de zijkanten van de oordopje.

Huawei levert de geavanceerde oordopjes met een case, waarin ook een ingebouwde accu te vinden is. Zo kun je de dopjes enkele keren volledig opladen en zo urenlang genieten van de fijnste muziek. Op een enkele lading gaan de dopjes 7 uur mee. Gebruik je het doosje om ze op te laden dan kun je dat oprekken naar maximaal 30 uur.

Nog meer weten over alle producten die Huawei te bieden heeft? Bekijk dan de overzichtelijke Huawei Store eens! Daar vind je allerlei informatie over de producten zoals uitleg en specificaties. Aanschaffen is uiteraard ook direct mogelijk en check dan ook gelijk de herfstsale, die loopt tot en met 8 november 2020.