Huawei P Smart Pro met ‘notchloos’ scherm nu te koop in Nederland

De P Smart Pro van Huawei werd eind november stilletjes gelanceerd. Het toestel met een ‘notchloos’ scherm en vingerafdrukscanner in de zijkant is nu in Nederland te koop.

Huawei P Smart Pro kopen: nu verkrijgbaar in Nederland

De Huawei P Smart Z was het eerste toestel van de Chinese fabrikant met een uitschuifbare selfiecamera. In november werd ook de Huawei P Smart Pro gepresenteerd, die ook in Europa zou verschijnen. Een release in Nederland was onbekend, maar webwinkel Belsimpel zegt de zwarte variant nu uit voorraad uit te kunnen leveren voor 349 euro.

Wat direct opvalt, is het volledige scherm dat de voorkant beslaat. Het gaat om een display van 6,59 inch met een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Een inkeping is niet aanwezig in het scherm, omdat de selfiecamera in het toestel is verstopt. Deze uitschuifbare camera maakt selfies van maximaal 16 megapixel.

De achterkant biedt plaats aan drie camera’s, met een primaire lens van 48 megapixel. Ook is er een 2 megapixel-camera aanwezig die diepte-informatie opslaat. Dit gebruik je voor portetfoto’s, waarbij het onderwerp scherp wordt weergegeven en de achtergrond juist wazig. Tot slot is er een groothoekcamera aanwezig van 8 megapixel. Die gebruik je om wijdere shots te maken van de natuur of een groep mensen.

Vingerafdrukscanner in de zijkant

Er is gekozen voor de Kirin 710-chip en 6GB werkgeheugen, een prima combinatie voor apps als Facebook, Disney Plus of een simpele game. Huawei heeft de P Smart Pro verder voorzien van 128GB uitbreidbare opslag en een 4000 mAh-accu. Opladen doe je makkelijk via de usb-c-poort aan de onderkant van het toestel. Ook een koptelefoonpoort is aanwezig.

Een vingerafdrukscanner is niet te vinden op de achter- of voorkant. De fysieke scanner zit aan de rechterkant van het toestel. Deze smartphone van Huawei draait standaard op Android 9.0 (Pie). Wel is de eigen EMUI-schil van Huawei daar overheen gelegd.

