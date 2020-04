De Huawei P40 en P40 Pro zijn nu verkrijgbaar bij verschillende Nederlands webwinkels. De toestellen kosten respectievelijk 799 en 999 euro, hebben indrukwekkende hardware en goede camera’s, maar geen Google-apps.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Huawei P40 Pro kopen: check de beste deals

De Huawei P40 en P40 Pro werden eind maart aangekondigd en zijn nu leverbaar bij Nederlandse webshops. Het instapmodel kost 799 euro en is de opvolger van de P30 van vorig jaar. De P40 Pro volgt de P30 Pro op en is met 999 euro een stuk duurder. Wel beschikt ‘ie over betere hardware en een camera met een periscopische zoomlens.

De Huawei P40 Pro heeft vier camera’s achterop: een primaire camera van 50 megapixel, 40 megapixel-groothoeklens, 12 megapixel-telelens met periscopische zoom en Time of Flight-sensor. Met de periscopische zoomlens kun je tot 5x optisch inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Daarnaast is er 10x hybride zoom (een combinatie tussen hard- en software) en 50x digitale zoom.

Daarnaast beschikt de Huawei P40 Pro over een 6,58 inch-scherm met een ververssnelheid van 90Hz. Hierdoor voelt de smartphone sneller en soepeler aan. Ook aanwezig is een 4200 mAh-accu met snel (draadloos) opladen, Kirin 990-processor, 8GB RAM, 256GB aan opslagruimte en glazen behuizing. Het scherm van de P40 Pro buigt aan alle kanten af, waardoor de telefoon er luxe en ‘randlozer’ uitziet.

Een losse Huawei P40 Pro kost 999 euro, al kun je ook voor om de P40 Pro met een abonnement te nemen.

Let op: de Huawei P40 Pro (en normale P40) beschikken niet over Google-apps. Daardoor ontbreken apps als Gmail, Google Maps, Google Agenda, YouTube en de Play Store. In plaats daarvan kun je apps downloaden en installeren in Huawei’s AppGallery. Ook ontbreken de Google Play Services, waardoor sommige apps – zoals Netflix – niet op de P40 (Pro) werken.

Huawei P40

De reguliere Huawei P40 heeft een compacter 6,1 inch-scherm (2340 bij 1080 pixels) zonder 90Hz-ondersteuning. Ook heeft de telefoon geen periscopische zoomlens, maar een normale telelens met 3x optische zoom. Door de kleinere behuizing is de accu met 3800 mAh ook iets kleiner en zijn de schermranden niet afgerond. Ook heeft de telefoon minder opslagruimte: 128GB.

Voor een losse Huawei P40 betaal je de adviesprijs van 799 euro. Het is ook mogelijk om de Huawei P40 met een abonnement in huis te halen. Check de prijsvergelijker hieronder voor de beste deals.

Huawei P40 Welke Huawei P40 wil je? Selecteer: Nieuw los vanaf € 795,00 Huawei P40 met abonnement Toestel eenmalig € 0,00 € 39,00 p/m Abo: € 9,00 p/m Toestel: € 30,00 p/m Vergelijk abonnementen Vergelijk abonnementen

Het laatste nieuws over Huawei