Android Planet is samen met Huawei op zoek naar drie enthousiaste lezers die aan de slag willen met verschillende nieuwe producten van Huawei. Het gaat daarbij om de nieuwste wearable, draadloze oordopjes en een nog onaangekondigde smartphone!

Lees verder na de advertentie.

Huawei heeft een breed scala aan nieuwe producten uitgebracht. Daar blijft het echter niet bij, want deze maand verwachten we nog meer aankondigingen. De fabrikant zet in op allerlei soorten producten. Zo ontstaat er een heel ecosysteem van apparatuur dat perfect met elkaar samenwerkt.

Wat verwachten we van jou als tester?

Android Planet en Huawei zijn op zoek naar drie lezers die de producten zo’n twee weken willen testen. Na die periode schrijf je een review met afzonderlijke ervaringen van de producten, maar juist ook over de samenwerking ervan. De drie producten mag je na afloop ook nog eens houden!

Ben je één van de gekozen testers? Dan ontvang je een briefing met verdere verwachtingen. Alle ervaringen van de lezers wordt gebundeld en verschijnen later in een uitgebreid artikel op onze website. Geïnteresseerd in de nieuwste Huawei-producten, heb je tijd om te testen en kun je je ervaringen goed op digitaal papier zetten?

Vul dan snel het onderstaande formulier in om mee te doen! Aanmelden kan t/m zondag 18 oktober 2020! Daarna nemen we direct contact op met de gekozen deelnemers en komen de producten zo snel mogelijk jullie kant op.

Laden…

Wat voor producten mag ik testen dan?

Drie lezers van Android Planet maken dus kans om verschillende nieuwe devices te testen. Het gaat daarbij om apparaten uit drie verschillende productcategorieën. Zo kan er uitgebreid getest worden hoe de producten afzonderlijk presteren, maar juist ook in samenwerking met elkaar. Om welke producten het precies gaat, check je hieronder.

1. Huawei-smartphone, voor nu nog een mysterie

Als een van de eersten in Nederland krijg je de kans om een gloednieuwe Lite-smartphone van Huawei te mogen testen. Het toestel moet zelfs nog gepresenteerd worden en dat gebeurt later deze maand. Meer kunnen we er nog niet over kwijt, maar zoals je gewend bent van de fabrikant biedt het toestel alles wat je nodig hebt. Al met al is dat mysterieuze toestel dus de perfecte basis voor dit testpanel.

2. Huawei Watch Fit

Naast de mysterieuze smartphone zit ook een Huawei Watch Fit in het pakket. Deze gloednieuwe wearable is meer dan een fitnesstracker. Zo is er een ingebouwde personal trainer aanwezig, voor als je work-outs. Uiteraard kun je er notificaties op zien, die binnenkomen via de Huawei-smartphone. Ook kun je meten hoe je hebt geslapen, wat je hartslag is en check je snel het zuurstofniveau van je bloed.

3. Huawei Freebuds Pro

Ook zet Huawei flink in op audio met de Freebuds Pro. Deze draadloze oordopjes bevatten active noise cancelling. Zo hoor je niks van de omgeving, mits je dat niet wil natuurlijk. Het niveau daarvan kun je namelijk zelf aanpassen. Dankzij de ingebouwde accu in de meegeleverde case, kun je tot maximaal 30 uur muziek luisteren op een lading. Koppelen kan uiteraard met het nieuwe Huawei-toestel, maar ook met de Watch Fit. Zo kun je gewoon de deur uit zonder smartphone, maar wel muziek luisteren en bedienen.