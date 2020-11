Wist je dat Huawei naast een breed assortiment van smartphones ook veel andere type producten biedt? Drie Android Planet-lezers gingen afgelopen tijd aan de slag met drie van die gloednieuwe apparaten. Hier lees je alles over hun losse ervaringen en samenwerking van deze producten.

Hoe werken Huawei-producten met elkaar samen?

Huawei biedt een heel ecosysteem van verschillende producten en diensten. Half oktober gingen we op zoek naar drie lezers die weleens aan de slag wilden met de Huawei P Smart (2021), Huawei FreeBuds Pro-oordopjes en de Huawei Watch Fit. De testers (en dus winnaars) zijn inmiddels ook gekozen, er is getest en al hun ervaringen zijn gebundeld in deze review.



Daarbij een speciaal bedankje voor deze personen: Linda, Jan Jaap en Paula! De ervaringen van deze drie testers zijn gebundeld in onderstaande review. Daarin wordt ingegaan op de drie losse apparaten in al hun facetten. Ook gaan we verder in op de samenwerking van deze wearable, smartphone en oordopjes. Benieuwd naar alle ervaringen? Lees dan snel verder!

Hoe bevalt de P Smart (2021)?

Jan Jaap vindt de Huawei P Smart 2021 een toestel met een mooi groot scherm en kleine schermranden. Wel vindt hij ‘m wat zwaar en daardoor lastig te bedienen met een hand. Paula vindt dat juist weer niet en Linda noemt ‘t toestel fors van formaat. De ingebruikname gaat volgens Jan Jaap wat anders dan bij andere Android-smartphones. Er is bijvoorbeeld een eigen Huawei-account nodig, maar dat aanmaken verloopt soepel aldus Paula.

Huawei P Smart (2021), foto van Jan Jaap

In de praktijk noemen alle gebruikers dat het toestel prima werkt qua snelheid en gebruiksgemak. Vooral de goede accuduur en cameraprestaties scoren hoge punten. Het maken van foto’s is een eitje vindt Linda en de foto’s zijn altijd scherp, zelfs als het onderwerp beweegt tijdens het maken ervan. Het erna bewerken kan ook uitvoerig en daarvoor biedt Huawei allerlei fijne mogelijkheden.

Jan Jaap noemt foto’s maken grandioos en ook heel makkelijk. Ook Paula deelt die mening. Ze vindt de kwaliteit verbazingwekkend goed voor een smartphone in deze prijsklasse en is er dan ook erg over te spreken. Daarbij biedt het toestel zoveel mogelijkheden dat ze nog steeds bezig is met het ontdekken ervan.





Foto’s gemaakt met de Huawei P Smart (2021) door Paula

Wanneer de P Smart (2021) weer moest worden opgeladen ligt uiteraard aan de gebruiker en zijn of haar gebruik. Zo kwamen de drie testers makkelijk een intensieve dag door en Linda haalde zelfs drie dagen op een volle acculading. Jan Jaap moest wel wat wennen aan het gebruik, onder andere door de navigatie via veegbewegingen, Paula noemt het weer makkelijk en fijn in gebruik. Linda sluit zich daarbij aan door te zeggen dat de bediening van de smartphone voor zich spreekt.

Het toestel heeft geen ondersteuning van Google-diensten en dat ervaart elke tester net wat anders. Zo noemt Linda dat een duidelijk gemis, maar zegt ook dat een deel van specifieke apps wordt opgevangen door het gebruik van Huawei’s Phone Clone-app. Veel kan nu ook al ondervangen worden door het gebruik van mobiele websites. Een pluspunt noemt ze de tweelingapp-optie. Daarmee kun je twee identieke apps, bijvoorbeeld WhatsApp, installeren en die dan gebruiken met een eigen account. Handig om zo privé en zakelijk gebruik gescheiden te houden.

Ze noemt ook dat ze aansluiting ziet met Nederland in AppGallery, de app-winkel van Huawei. Bijvoorbeeld door de Vinted-app die daarin te vinden is. Paula is uiteraard ook de AppGallery-winkel ingedoken, maar vond daar ook niet al haar gebruikte apps. Daarbij gaat het onder andere om CoronaMelder of haar internetbankieren-app. Die laatste is wel overgezet via Phone Clone, dus toch te gebruiken.

Alles over de Huawei Watch Fit

Ook hebben de testers bezig de Huawei Watch Fit uitvoerig getest. Linda en Paula noemen dat ze niet eens door hebben dat ze de fitnesshorloge om hun pols hebben, zo licht is het apparaat. Instellen gaat makkelijk via een smartphone, waarbij het niet uitmaakt of het een Huaweitoestel is of niet. Zo koppelde Linda de Watch Fit ook met een andere Android-smartphone.

Huawei Watch Fit, foto’s van Paula

Is dat instellen eenmaal gebeurd, dan kun je het apparaat gewoon prima los gebruiken zegt Jan Jaap. Het personaliseren ervan door middel van een digitale wijzerplaat is fijn vinden beide dames. Zo is er al snel wat te kiezen dat qua looks het beste bij je past. Ook is er een always on display-functie aanwezig, waardoor je altijd de tijd (of andere informatie) kunt zien.

De bediening van de fitness-watch werkt makkelijk dankzij het aanraakscherm vindt Linda. Klik je bijvoorbeeld op het aantal stappen of je hartslag op het amoled-schermpje, dan kun je er nog meer details over zien. Alles wat je kunt bedenken wordt vastgelegd door de Watch Fit noemen alle testers. Denk daarbij aan het stressniveau, gezette stappen, hartslag, slaap, zuurstofniveau van het bloed en meer.

Paula gaat ook nog verder in op alle trainingsmodi van de wearable, zodat je al je sporten, stappen en routes kunt bijhouden. Gedetailleerde info is dan te zien in de eigen Huawei Health-app. Ook geeft het apparaat een seintje als je te lang hebt stilgezeten. Jan Jaap vindt dat een fijne functie en moest er om lachen. Linda noemt de functie zelfs brutaal en is van schrik wat extra trappen gaan lopen in huis.

Je kunt nog veel meer met het horloge. Zo kun je ‘m gebruiken als afstandsbediening om foto’s mee te maken met je smartphone en kun je er binnenkomende berichten op ontvangen. Reageren kan daarop niet, maar dat vindt Paula geen probleem. Jan Jaap vindt dat wel weer jammer. De accuduur gaat daarbij gemakkelijk enkele dagen tot langer mee, terwijl er veel mee werd gespeeld om alles te ontdekken. De batterijduur wordt dan ook als prima bestempeld door de testers. Dat opladen kan wel wat beter, zo geeft onder andere Paula aan dat het snoertje daarvoor wat kort is en dat de magneten erin niet zo krachtig zijn.

Ook kun je er muziek mee bedienen, onder andere die je afspeelt via de Huawei Freebuds Pro (waarover hieronder meer). Met de Watch Fit regel je het volume of spring je makkelijk naar het volgende nummer en dat is erg fijn aldus Jan Jaap.

Drie testers over de Huawei FreeBuds Pro

Over de Huawei FreeBuds Pro zijn de testers zeer te spreken. De dopjes voelen premium aan en het meegeleverde doosje is dat ook benoemen ze. Wel moet je even een handigheidje krijgen in het te pakken krijgen van de dopjes, die zijn namelijk wat glad. Elk van de drie testers noemt de geluidskwaliteit verbluffend goed en ook de actieve ruisonderdrukking is erg fijn. Het koppelen ging bij Linda en Paula vlekkeloos. Jan Jaap ondervond daar wel wat problemen mee en moest het een paar keer proberen. Bij de Watch Fit ging het weer wel perfect.

Huawei FreeBuds Pro, foto van Jan Jaap

De FreeBuds Pro kan je bedienen door middel van aanrakingen en veegbewegingen. Zo kun je het volume regelen, een gesprek opnemen, actieve ruisonderdrukking in- of uitschakelen en meer. Paula en Linda moesten uiteraard wat wennen aan het gebruik daarvan, “maar oefening baart kunst”. Jan Jaap kreeg de fijne kneepjes van het vak niet te pakken en had liever fysieke knopjes gezien voor de bediening.

Naast het geluid is ook de koppeling met een smartphone handig, snel en fijn. Ook het bereik van de oordopjes of het wisselen tussen muziek luisteren of een gesprek voeren wordt als grote plus genoemd. Daarnaast is de ruisonderdrukking “echt een zegen”. Gegil of achtergrondgeluiden zijn niet meer te horen wat fijn is. Ook kun je ervoor zorgen dat bepaalde geluiden juist wel doorkomen. Zo was Paula muziek aan het luisteren tijden een wandeling toen ze werd werd aangesproken, wat gewoon prima te horen was.

Muziek bedienen van de FreeBuds Pro kan ook gewoon via een smartphone of bijvoorbeeld de Huawei Watch Fit. Dat werkt ook prima aldus de testers. Het is, met een toekomstige update, ook mogelijk om wat muziek over te hevelen naar de wearable. Zo kun je bijvoorbeeld hardlopen met alleen de fitnesstracker en oordopjes zonder een smartphone op zak. Een functie waar de testers naar uitkijken.

Conclusies en samenwerking met elkaar

Linda vindt de onderlinge samenwerking tussen de drie producten “rimpelloos”. Activiteiten en data worden in een ogenblik overgeheveld van Watch Fit naar de P Smart 2021 en de FreeBuds Pro en de verbinding daarvan was altijd prima. Thuis laten van de telefoon is bij bijvoorbeeld een fietstochtje mogelijk, activiteiten bekijk je later weer in de Huawei Health-app. Ook over het design van de verschillende Huawei-producten is ze tevreden: “Hier kan ik zeker mee voor de dag komen”.

Foto van Linda

Jan Jaap noemt dat alle drie de apparaten hun plus- en minpunten hebben. De P Smart (2021) is wat wennen qua besturing en bijvoorbeeld het laden van websites duurt wat langer. Daarbij had hij graag een lichter en kleiner toestel gezien. De Watch Fit is echt een “toevoeging voor het dagelijks leven”. De FreeBuds hebben tot slot supergoed geluid, het draagcomfort en de uitstraling zijn geweldig en dat geldt ook voor de accuduur. Van de aanraakgevoelige bediening is hij geen fan. Voor hem is dit trio het net niet, er zijn toch teveel dingetjes die net niet volledig zijn of helemaal goed lopen zegt hij.

De algehele indruk van de drie Huawei-apparaten en de samenwerking is voor Paula positief. Prima toestel, prettig design en fijn in het gebruik worden genoemd over de P Smart (2021). Wel is afwezigheid van Google-diensten soms wat lastig, bijvoorbeeld met verkrijgbare apps. De Watch Fit is een “prima horloge voor de beginnende sporter die voldoende ondersteuning biedt”. Het oplaadkabeltje had wel wat langer gemogen en de magneetjes daarvan zijn wat zwak.

De Huawei FreeBuds Pro zijn prachtig en luxe, maar de bediening is even oefenen. Ze sluit af door te zeggen dat de samenwerking voldoet aan al haar eisen.

