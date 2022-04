Huawei Watch GT 3 gebruikersreview: accuduur is grootste plus (ADV)

Drie van onze lezers, en gebruikers van een smartwatch, gingen aan de slag met de nieuwe Huawei Watch GT 3. Zij hebben dat slimme horloge getest op allerlei gebieden en nu is het tijd voor hun hele verhaal in deze gezamenlijke Watch GT 3 review.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Huawei Watch GT 3 review: drie lezers aan de slag

Eind maart plaatsten we een oproep om de Huawei Watch GT 3 te testen. Drie willekeurig gekozen Android Planet-lezers konden zo aan de slag met de gloednieuwe smartwatch van Huawei. De enige vereiste was dat ze nu al wel een slim horloge hadden. Zo konden ze het uiterlijk, functies en bijvoorbeeld accuduur makkelijk vergelijken!



De slimme horloges werden direct opgestuurd en Suzan, Ramon en Joyce gingen ermee aan de slag. De twee dames hebben de 42 millimeter-variant getest, terwijl Ramon de grotere versie (46 millimeter) kreeg toegestuurd. Hun eigen smartwatches zijn respectievelijk de Samsung Galaxy Watch 4, Apple Watch Series 7 en de Garmin Vivoactive 3.

Benieuwd naar de gecombineerde ervaringen van dit drietal? Lees dan snel verder!

Dit is de gebruikersreview van de Huawei Watch GT 3

De drie testers kregen van ons een reviewguide met daarin verschillende handvatten om tot een uitgebreide en goede review te komen. Natuurlijk is er gekeken naar de batterijduur en alle sportmogelijkheden en modi die daarvoor aanwezig zijn. Ook keken de testers naar de work-out-data: wordt alles bijvoorbeeld overzichtelijk weergegeven en hoe is dat in vergelijking met hun eigen smartwatch? Dat alles vulden ze aan met andere ervaringen, zoals het draagcomfort, design en meer.

Foto van Suzan

Uitpakken, design en fysieke knoppen

De verpakking van de Watch GT 3 heeft een luxe uitstraling, aldus Ramon. Dat geldt ook voor het horloge zelf. De Watch straalt luxe en degelijkheid uit; het is een mooi horloge om te zien. Tevens dachten veel mensen in zijn omgeving dat hij een analoog exemplaar droeg. Suzan deelt die mening niet helemaal en vindt het 42mm-model toch meer een mannenhorloge. Het horloge is iets dunner dan de Garmin van Joyce. Ze vindt het bandje mooi en fijn dat-ie makkelijk te verwisselen is, wat Suzan ook meldt.

Het amoled-scherm is een grote plus aldus Ramon. Kleuren worden mooi weergegeven, zwart is echt zwart en het scherm is fel genoeg om in zonlicht af te lezen. Aan de zijkant zijn twee fysieke knoppen aanwezig, eentje die je kunt draaien en een om in te drukken. Suzan vindt die eerste handig om door menu’s te scrollen. Joyce vindt het fijn dat je zelf kunt kiezen welke app je opent door op de onderste knop te drukken.

Foto van Ramon

Batterijduur is stukken beter dan andere horloges

Suzan noemt dat ze haar 42mm-variant in de testweek twee keer heeft moeten opladen, terwijl haar Galaxy Watch 4 elke dag aan de lader moet. Ook Joyce is te spreken over de accuduur. Het opladen van 5 naar 100 procent duurde trouwens een uurtje. Op dag vijf was er nog 32 procent aan accustroom over.

Ramon deelt de mening van Suzen, maar dat ligt natuurlijk ook aan hoe je het horloge gebruikt. Zo traint hij dagelijks en houdt in de nachten z’n slaap bij. Ook loopt hij twee keer per week hard. Een uurtje hardlopen met alle sensoren ingeschakeld kost zo’n 10 procent bij de Huawei Watch GT 3, waar dat bij de Apple Watch 7 zo’n 15 procent is. Hij vindt het tot slot ook fijn dat hij het horloge meerdere dagen achter elkaar kan dragen, terwijl zijn Apple Watch elke nacht aan de lader moet.

Work-outs, trainingen en bomvol sensoren

Screenshot van Joyce

Het horloge zit bomvol sensoren en je kunt ‘m dan ook gebruiken voor allerlei work-outs en trainingen. Joyce noemt dat de sportmogelijkheden bijna eindeloos zijn en Raymond beaamt dat, alhoewel hij zich wel afvraagt of hij ze ooit allemaal zal gebruiken. Op het horloge zelf is na zo’n work-out allerlei informatie te zien, aldus Joyce. Denk daarbij aan de duur van de training, verbrande calorieën, hartslag en informatie over je hartslagzones.

Suzan vindt het ook fijn dat je in een oogopslag al veel informatie kunt aflezen. Ook noemt ze dat de Gezondheid-app van alles kan laten zien, meer info dan bij haar Samsung-horloge. Ramon zegt dat het horloge de meest uitgebreide info biedt die hij ooit bij een smartwatch heeft gezien. Ook de manier waarop de wearable informatie weergeeft is fijn en duidelijk.

Je kunt onder andere het zuurstofniveau van het bloed meten, de maanstand checken of je slaapwaarden bekijken. Ook bevat het horloge een fijne gps-sensor, die snel een goede verbinding heeft en accuraat is. Suzan mist wel de complimentjes die haar Galaxy Watch 4 soms geeft, die vindt ze namelijk stiekem toch wel leuk.

Foto’s van Joyce

Huawei Health-app

Ramon en Joyce gebruiken allebei een iPhone, waardoor niet alle functies in combinatie met het horloge beschikbaar zijn. De dames vinden het fijn dat ze konden kiezen uit tig verschillende digitale wijzerplaten via de Huawei Health-app. Het app-aanbod is wel iets waar Ramon zich soms aan stoorde, omdat hij verschillende third party-apps niet kon gebruiken met de Huawei-watch. Dat compenseerde wel weer met de uitgebreide mogelijkheden van de Watch GT 3.

De Gezondheids-app toont allerlei (extra) informatie over work-outs en gezondheid. Denk daarbij aan de route die je hebt afgelegd, maar ook je hartslag, tempo of cadans. Ben je fanatiek hardloper? Dan kun je ook denken aan snelheid, afstand en allerlei gemiddeldes. Tot slot is info ook aanwezig over je slaapgedrag, kun je bijhouden hoeveel glazen water je hebt gedronken of aan de slag met ademhalingsoefeningen.

Screenshot / foto van Ramon

Overige op- en aanmerkingen

Ramon heeft enkele gesprekken gevoerd met het horloge, wat werkt via de Bluetoothverbinding met een smartphone, en dat verliep prima. Hij was goed te verstaan en ook de kwaliteit van de speaker was voldoende, wat ook zo was bij Joyce. De snelheid van het horloge was ook erg fijn, haperingen waren niet te zien en de wearable scrollde overal snel en soepel doorheen.

Leuke mogelijkheden zijn onder andere apps als timer, zaklamp of de mogelijkheid om je smartphone op te piepen met je smartwatch, aldus Joyce. Ook is het mogelijk om binnenkomende notificaties te zien, maar daarop reageren kan helaas niet en moet via de telefoon zelf. De slimme wekker vindt ze erg fijn. Die checkt of je wel of niet in diepe slaap bent en past de wekker daarop ietsjes aan.

Suzan wil nog kwijt dat ze het fijn vindt dat het horloge van Huawei wat minder weegt dan haar andere smartwatch. Je voelt namelijk niet eens dat je een horloge draagt, zegt ze.

Conclusie Huawei Watch GT 3 review

Foto van Ramon

Joyce vindt de Huawei Watch GT 3 een fijn horloge waarmee je van alles bij kunt houden, zoals sporten en info over work-outs en je hartslagritme. Ramon vindt de batterijduur fenomenaal en kent geen soortgelijk horloge dat daarbij in de buurt komt.

Ook het design en degelijkheid waren verassend. Suzan vindt het allemaal net iets te mannelijk overkomen, zowel het design als de software. Soms verloor ze zich in de vele mogelijkheden, die ze op haar Samsung wat fijner vindt werken.

Ramon sluit af door te zeggen dat hij graag wat meer third party apps en ondersteuning had gezien, maar ook dat de Watch GT 3 zich zeker kan meten met smartwatches van verschillende andere fabrikanten.