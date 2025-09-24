Dit is hoe je de Huawei Watch GT 6 (Pro) nu al met korting in huis haalt (ADV)

Er zijn weer nieuwe smartwatches van Huawei! Deze fijne klokjes beschikken over veel functies en vooral de wielrenners onder ons hebben er de ideale smartwatch aan. Je haalt ze nu met korting in huis.

Huawei Watch GT 6 (Pro) met 40 euro korting

Op vrijdag 19 september lanceerde Huawei de Watch GT 6-serie. Deze bestaat uit de reguliere GT 6 en de grotere en uitgebreidere GT 6 Pro. Beide hebben een indrukwekkende batterijduur van tot wel drie weken lang! Bovendien zitten ze bomvol toffe functies, waaronder een verbeterd gps-systeem.

Om de lancering te vieren, heeft het merk een toffe actie. Vul tijdens het afrekenen de exclusieve code AK40DPL in en je ontvangt 40 euro korting. Deze is geldig op zowel de GT 6 als GT 6 Pro. Ontvang daarnaast een gratis extra horlogebandje. We vertellen je hieronder alles wat je moet weten over de nieuwe smartwatches.

Perfect voor je fiets prestaties

Zit jij regelmatig op een wielrenfiets, mountainbike of ben je een liefhebber van hardlopen, dan wil je vast je route goed kunnen bijhouden. Met het verbeterde Sunflower Positioning System worden antennes digitaal afgesteld en heb je beter ontvangst. De weg die je aflegt wordt op deze manier nóg beter bijgehouden.

Dit is vooral ideaal als je de natuur ingaat, op een mountainbike door het bos crost en op iedere andere plek waar de wegen niet zo vast liggen. Zo til je jouw sportactiviteiten naar een hoger niveau!

Met de Huawei Watch GT 6 (Pro) om je pols meet je daarnaast precies hoe hard je hart in je borst klopt. Bovendien is dit de allereerste smartwatch die jouw fietskracht meet zónder dat je daar allerlei ingewikkelde meters voor nodig hebt.

Dit doet ‘ie op basis van AI en het enige dat je hoeft te doen is informatie over de fiets die je gebruikt, jouw gewicht en leeftijd, in te voeren. Vervolgens start je een fietsmodus en je krijgt te zien met hoeveel kracht je trapt. Op basis van deze data kun je een trainingsschema opzetten die past bij jouw niveau.

Batterijduur tot wel drie weken lang

Verder is het ook niet meer nodig om elke dag de Huawei Watch GT 6 (Pro) aan de oplader te leggen. Zowel de Watch GT 6 Pro als de reguliere Watch GT 6 met een kast van 46 millimeter gaan drie weken lang mee.

Kies je voor de kast van 41 millimeter, dan is dit twee weken lang. Natuurlijk is dit wel afhankelijk van je gebruik. Maak je veel gebruik van de gps-functie, dan kan dit iets korter uitvallen.

Voor de avonturiers: ga voor de Watch GT 6 Pro

Beide nieuwe Watches van Huawei beschikken over bovenstaande functies. Wil je een robuust klokje dat beter tegen een stootje kan? Dan kies je voor het Pro-model. Deze uitvoering heeft een behuizing van titanium en kan bovendien tot 50 meter diep onder water. Daarnaast is de trailrunning-modus uitgebreider.

Wil je gewoon een smartwatch voor de gewone dag, dan is de ‘normale’ Watch GT 6 prima voor jou. Nieuw is dat je ook contactloos kan betalen met het slimme klokje!

Tijdelijk 40 euro korting, extra horlogebandje en meer

Of je nu kiest voor de Huawei Watch GT 6 of uitgebreidere GT 6 Pro: beide intelligente horloges zijn voordeliger in huis te halen. Vul bij het afrekenen de code AK40DPL in en je ontvangt 40 euro korting. Daardoor haal je de Watch GT 6 Pro in huis voor 339,99 euro in plaats van 379,99 euro.

Wordt het de Watch GT 6, dan heb je deze al voor 209,99 euro in plaats van de adviesprijs van 249,99 euro. Deze kortingscode is geldig tot en met 2 november 2025. Daarnaast ontvang je een extra horlogebandje bij je aankoop.