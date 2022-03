Dé beste smartwatch voor een lange batterijduur is de Huawei Watch GT 3 (ADV)

De betaalbare Huawei Watch GT 3 is een smartwatch met een indrukwekkende batterijduur en handige sportfuncties. Check hier waarom het hoog tijd is dat je de GT 3 gaat gebruiken als je nieuwe accessoire en fitnesscoach.

Veel voor een aantrekkelijke prijs

Een waterdichte smartwatch en tot wel 14 dagen accuduur. De Watch GT 3 van Huawei is pas begin dit jaar verschenen en maakt indruk met een scala aan functies voor een fijne prijs.

Het slimme horloge draait op eigen software en is te koppelen met iedere Android-telefoon of tablet. Dat doe je met de handige Health-app van Huawei. Daarin vind je allerlei inzichten over je (sport)prestaties, maar kies je ook jouw digitale wijzerplaat of van welke apps je wel of juist geen notificaties wil ontvangen.

Wat de Huawei Watch GT 3 uniek maakt

De meeste smartwatches gaan een paar dagen mee voordat ze een pitstop aan de lader nodig hebben. Huawei’s GT 3 is zuiniger en gaat tot wel 14 dagen mee. Dat ligt uiteraard wel aan jouw persoonlijke gebruik. Zo mis je nooit een stap of verbrande calorie en denk je niet telkens aan de batterij.

Ben je een week of twee verder en nadert de batterij de finish? Leg ‘m dan even op een draadloze lader en je kan zo weer dagen vooruit. Geen oplader in de buurt? Dan gebruik je toch gewoon je smartphone om ‘m op te laden. Als je telefoon daarvoor ondersteuning biedt, leg je het horloge gewoon even op de achterkant voor wat vers accusap.

De Watch GT 3 is je persoonlijke hardloopcoach. Zo check je gegevens over je hartslag, loopafstand en snelheid. Zoals gezegd kun je nog meer inzichten zien in de Health-app. Zo kun je aan de slag met meer dan 100 verschillende sporten en daar van alles over bijhouden. Stap dus op de fiets, begin met yoga, houd de smartwatch om de pols tijdens het zwemmen en meer.

Zo leer je constant meer over je gezondheid gedurende de dag. De GT 3 meet bijvoorbeeld continu en nauwkeurig je hartslag en het zuurstofgehalte in je bloed, mits je dat inschakelt natuurlijk. Zo weet je hoe fit je bent tijdens je slaap, trainen of op kantoor.

Huawei Watch GT 3 past om elke pols

De Watch GT 3 is verkrijgbaar in verschillende smaken. Het grotere model heeft een horlogekast van 46 millimeter en een accuduur tot 14 dagen. Daarbij is de 46mm-variant ook nog eens te verkrijgen in meerdere varianten die verschillen qua afwerking en materiaalsoorten.

Kies voor de luxe RVS-variant, de zwarte variant met silliconen band of voor de versie met een bruin lederen bandje. Daarbij zijn de bandjes ook makkelijk zelf te verwisselen, zodat het horloge altijd een perfecte match is met je outfit.

Huawei denkt ook aan mensen met een smallere pols, want de GT 3 is ook verkrijgbaar als 42mm-variant. De batterij van dat model gaat tot 7 dagen mee en Huawei biedt keuze uit chique kleuren zoals wit, goud en zwart. Deze kleinere variant is in de markt gezet voor een nog aantrekkelijkere prijs. Voor beide formaten biedt de fabrikant ook zelf een groot aanbod aan sportieve of alledaagse bandjes.

Huawei Watch GT Runner richt zich volledig op sport

Naast de Watch GT 3-serie is er ook nog de Huawei Watch GT Runner. Dat is de ultieme smartwatch voor de fanatieke hardloper en zit ook bomvol handige sensoren. Je kunt aan de slag met persoonlijke trainingsplannen, zodat elk (hardloop)doel geen enkel probleem is.

Bedienen gaat net als bij de Watch GT 3’s via het grote aanraakgevoelige scherm en de fysieke knoppen. Het horloge bevat ook een vernieuwde gps-sensor die je locatie nog nauwkeuriger bij kan houden, zodat je ook die info makkelijk checkt in de Huawei Health-app.

Hoog tijd voor een nieuwe smartwatch

Op zoek naar je eerste smartwatch of toe aan een nieuwe? Met de Huawei Watch GT 3 haal je een betaalbaar slim horloge met high-end functies in huis. Koop je er nu een, dan krijg je tijdelijk van een gratis setje Freebuds 4i draadloze oordopjes cadeau met een waarde van 69,99 euro. Datzelfde geldt bij de aanschaf van de Huawei Watch GT Runner.

De Huawei Watch GT 3 is verkrijgbaar als:

– 42 mm-variant vanaf 229,99 euro

– 46 mm-variant vanaf 249,99 euro

De Huawei Watch GT Runner is verkrijgbaar in een variant voor 299,99 euro.