Gezocht: drie lezers die de Huawei Watch GT 3 willen testen (en houden) (ADV)

De Watch GT 3 is de meest uitgebreide en nieuwste smartwatch van Huawei. Bij Android Planet zijn we op zoek naar drie lezers die het slimme horloge willen testen. Je mag ‘m na het testen bovendien houden.

Test de Huawei Watch GT 3

De Huawei Watch GT 3 is begin dit jaar gepresenteerd en ligt sinds enkele weken in de winkels. Bij Android Planet bieden we drie lezers de kans om aan de slag te gaan met de gloednieuwe smartwatch. We zijn op zoek naar testers die nu al wel een slim horloge hebben van een ander merk. Zo kan de schermkwaliteit, workout-mogelijkheden en accuduur worden vergekeken.

Wat verwachten we en hoe maak ik kans?

Als gezegd zoeken we drie personen die de Watch GT 3 een ruime periode als dagelijks klokje gaan gebruiken. Tijdens het testen worden onder andere de vele sportmodi, Huawei Health-app en accuduur onder de loep genomen.

Word jij geselecteerd als één van de testers, dan ontvang je een uitgebreide briefing. Daarin staan al onze verwachtingen van de review, op welke punten je moet letten en ook vind je daarin allerlei handvatten, zodat je direct aan de slag kunt. De ervaringen van alle drie de testers worden vervolgens gebundeld tot een grootse gebruikersreview.

Geïnteresseerd? Schrijf je dan in door simpelweg even het Google-formulier in te vullen. De inschrijving sluit op woensdag 30 maart, waarna we de winnaars zo snel mogelijk benaderen.

Laden…

Meer over de Huawei Watch GT 3

De Watch GT 3 zit bomvol handige sensoren en functies. Hij is verkrijgbaar als versie met horlogekast van 42 of 46 millimeter. Daarbij kun je ook nog eens kiezen uit verschillende materialen en stijlen. Het grootste model heeft een batterijduur tot 14 dagen, maar uiteraard ligt dat ook aan hoe je ‘m gebruikt. In het kleinere model is minder ruimte voor de batterij, maar toch gaat die ook nog steeds maximaal 7 dagen mee.

Ben je een fanatieke sporter? Dan is deze smartwatch ook de ideale voor om de pols. Er zijn namelijk meer dan 100 sportmodi aanwezig. Of je nu wandelt, hardloopt, zwemt of aan yoga doet: het horloge houdt alles voor je bij. Inzichten daarvan check je natuurlijk direct op het fraaie amoled-scherm, maar ook de Huawei Health-app speelt een belangrijke rol. Daarin vind je namelijk nog meer informatie van elke activiteit.

Zo meet je continu je hartslag (ook tijdens work-outs) maar bijvoorbeeld ook je slaapgedrag. Je gebruikt de GT 3 ook als persoonlijke ademcoach en om het zuurstofniveau van het bloed te meten. Al met al draait alles om jouw gezondheid en het managen daarvan. Ook bevat het horloge een ingebouwde gps-sensor. Zo hoeft je telefoon niet meer altijd mee tijdens het sporten, en kun je altijd terugzien waar je exact bent geweest.