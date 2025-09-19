Test en win de gloednieuwe Huawei Watch GT 6 Pro (ADV)

De smartwatches van Huawei zijn nog altijd erg populair in Nederland en het merk heeft weer nieuwe horloges uitgebracht: de Watch GT 6 en GT 6 Pro. Wij zoeken drie lezers die deze fijne en slimme klokjes willen testen.

Test de Huawei Watch GT 6 (Pro)

Op vrijdag 19 september presenteerde Huawei twee nieuwe smartwatches: de Watch GT 6 en GT 6 Pro. Dit zijn de beste slimme klokjes van het merk. Ze hebben een adviesprijs van respectievelijk 249 euro en 379 euro.

In samenwerking met Huawei zoeken we drie lezers die de Watch GT 6 (Pro) twee weken lang willen testen en daarna hun bevindingen willen delen in een review op Android Planet. Daarna mag je de smartwatch natuurlijk gewoon houden! Dat wil je toch ook? Aanmelden kan tot en met donderdag 25 september.

Huawei Watch GT 6 (Pro): complete smartwatch met lange accuduur

Kies voor de Watch GT 6 Pro als je een robuust horloge wil als je veel buiten bent. Duiken kan tot 40 meter diep en de behuizing is van titanium, zodat hij beter tegen een stootje kan.

De reguliere Watch GT 6 is meer een smartwatch voor het alledaagse leven. Hij houdt elke stap en iedere beweging netjes bij. Zo weet je precies als je gaat sporten hoeveel calorieën je verbrandt en je hartslag wordt in de gaten gehouden. In het slimme klokje zit een nfc-chip, zodat je met slechts twee tikjes je boodschappen afrekent.

Met de Huawei Watch GT 6 om je pols wordt elke stap en elke meter nauwkeurig geregistreerd. Het gps-systeem is verbeterd, zodat je nog preciezer je route weet. Bovendien hebben de Watches een accuduur tot wel drie weken lang. Elke dag je smartwatch opladen is dus verleden tijd!

Zo doe je mee aan het testpanel

We zijn op zoek naar drie mensen die deze smartwatch willen testen. We hebben twee zwarte GT 6 Pro-modellen (46 mm) in de aanbieding en een paarse GT 6 (41 mm). Tot en met 25 september heb je de tijd om je aan te melden, waarna we willekeurig de testpanelleden selecteren. Ben jij één van de gelukkigen, dan krijg je zo snel mogelijk de watch opgestuurd zodat je aan de slag kan.

Je ontvangt daarnaast een uitgebreide briefing, zodat je weet waar je op moet letten en wat je kan verwachten. Vervolgens ontdek je in twee weken alle ins en outs. Je kijkt hoe eenvoudig het is om hem te koppelen aan je smartphone, maar ook hoe lang de accuduur is en natuurlijk nog veel meer.

Ook meedoen? Schrijf je dan snel in via onderstaand Google-formulier!

