Huawei heeft een nieuwe budgetsmartphone uitgebracht. De Y6s is een betaalbaar en vlot toestel dat beschikt over alle Google-apps en -services. De telefoon is te koop voor 169 euro.

Huawei Y6s officieel: nu verkrijgbaar in Nederland

De Huawei Y6s is de opvolger van de Y6 (2019) die vorig jaar verscheen, en lijkt grotendeels op dit toestel. Veel specificaties zijn hetzelfde en ook het design doet denken aan de Y6 (2019). Onder de motorkap zit wel een snellere Helio P35-chip (MT6765) van MediaTek, die wordt bijgestaan door 3GB RAM, 32GB aan opslagruimte en een 3020 mAh-accu.

De smartphone heeft een adviesprijs van 169 euro en is bij verschillende webwinkels verkrijgbaar, zoals Mobiel.nl, Belsimpel en Bol.com. Waar de Y6 (2019) opviel door de lederen achterkant, heeft de Y6s een simpele, kunststof behuizing. Het toestel is relatief compact en met 150 gram ook licht.

Het scherm van de Huawei Y6s is 6,09 inch groot en heeft een resolutie van 1560 bij 720 pixels. Dat laatste is niet bijzonder hoog, maar genoeg om scherpe beelden te produceren. Aan de bovenkant van het display zit een kleine notch voor de 8 megapixel-selfiecamera, op de achterkant zit de enkele 13 megapixel-camera voor normale foto’s. Ontgrendelen doe je met de vingerafdrukscanner achterop.

Huawei P30 Lite New Edition

De Huawei Y6s is dus een licht verbeterde versie van de Y6 van vorig jaar. Het Chinese bedrijf kwam onlangs ook met een nieuwe versie van de P30 Lite, de ‘P30 Lite New Edition‘. Dit toestel heeft meer werkgeheugen (6GB in plaats van 4G) en opslagruimte (256GB in plaats van 128GB) dan de normale P30 Lite, en beschikt bovendien over een verbeterde selfiecamera.

De telefoon beschikt ‘gewoon’ over alle Google-apps en -services, ondanks het handelsverbod van Huawei. Dit geldt ook voor de Y6s. Beide telefoons draaien op Android 9.0 (Pie) met de EMUI-software van Huawei.

