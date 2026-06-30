Zo krijg je toegang tot het volledige Hulu-aanbod in Nederland

Heb jij alle Nederlandse streamingdiensten wel uitgespeeld? Dan wordt het tijd om eens een kijkje te nemen bij buitenlandse diensten. Hulu is daarvan één van de populairste en wij hebben een manier om toch een abonnement af te sluiten.

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Hulu in Nederland

Hulu is een grote speler in de Verenigde Staten onder de streamingdiensten met veel goede en populaire series op haar naam. Denk hierbij aan The Handmaid’s Tale, The Bear en Only Murders in the Building.

Toch is de dienst nooit beschikbaar geworden in Nederland. De laatste jaren is het stap voor stap onderdeel geworden van Disney+, waardoor je met een abonnement op deze streamingdienst toch een groot deel van het Hulu-aanbod kan bekijken. Mis je nét die ene serie die je graag wil zien, dan heb je nog een andere optie.

Bovendien staat op Hulu vaak direct na de uitzending op tv in de VS de nieuwste afleveringen van series en je kijkt er naar live tv en Amerikaanse sporten. Tóch is het mogelijk om het complete aanbod van Hulu te kijken. We vertellen je hieronder er alles over.

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Zo sluit je een Hulu-abonnement in Nederland af

Helaas is Hulu niet direct beschikbaar in Nederland en moet je een aantal stappen doorlopen om een abonnement te kunnen afsluiten. Dit doe je door allereerst een VPN te regelen. Doordat Hulu ziet dat je je niet in de VS begeeft, krijg je geen toegang tot de website en stuurt de dienst je naar Disney Plus.

Met een VPN kan je jouw digitale locatie verplaatsen naar de Verenigde Staten. Jouw gegevens worden versleuteld verzonden, waardoor het lijkt alsof je toch daar bent. Nu kan je gewoon in je favoriete browser naar de website van Hulu gaan en een abonnement afsluiten.

Belangrijk is wel dat je een Hulu-giftcard koopt om mee te betalen, omdat de dienst alleen een Amerikaanse betaalmethode accepteert. Dit kan bijvoorbeeld bij Mygiftcardsupply.com. Ga met je VPN ingeschakeld naar Hulu en specifiek naar de pagina om gift cards in te wisselen. Daarna heb je de keuze uit twee abonnementen: basis (met reclame) en Premium (zonder reclame). Dit kost je respectievelijk 11,99 dollar per maand of 18,99 dollar per maand.

Goedkoper is echter om voor de bundel met Disney+ te kiezen. Nu betaal je 12,99 dollar per maand voor het abonnement met reclame. Wil je geen advertenties zien, dan ben je 19,99 dollar per maand kwijt. Dit is dus maar een dollar duurder. Omgerekend naar euro’s is dit iets meer dan een tientje.

Volg dit stappenplan:

Sluit een VPN af en stel de server in op de Verenigde Staten; Wij raden VPN Nederland, Surfshark of Proton VPN aan. Deze zijn de voordeligste en betrouwbaarste van dit moment (1,59 euro per maand). Bovendien kan je CyberGhost VPN binnen 45 dagen opzeggen als je niet tevreden bent. Koop een Hulu-cadeaukaart; Dit kan o.a. bij Mygiftcardsupply.com, maar ook op de Amerikaanse PayPal. Ga met je VPN ingeschakeld naar https://secure.hulu.com/start/gifting Hier kan je vervolgens een account aanmaken en je abonnement afsluiten.

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Disney+ in Nederland: vanaf 5,99 euro per maand

Heb je geen zin in al dit gedoe en neem je er genoegen mee om op een later moment je series te kunnen kijken? Dan kan je al vanaf 5,99 euro per maand (eerste 6 maanden) een abonnement op Disney+ afsluiten. Dan heb je wel reclames tussen het kijken door. Wil je dit niet, dan kies je voor het Standaard-abonnement van 8,99 euro per maand (normaal 10,99 euro per maand).

Wil je ook in 4K-kwaliteit kijken en met tot wel vier streams tegelijk kunnen aanzetten, dan ga je voor Premium. Dit kost je tijdelijk 11,99 euro per maand in plaats van 15,99 euro.

Het aanbod van Hulu: reality tv en Originals

Hulu is in Nederland vooral bekend door Originals zoals The Handmaid’s Tale en het vervolg The Testaments. Ook is er veel reality tv te vinden, zoals het nieuwe Million Dollar Nannies, en true crime.

Denk aan een documentaireserie waarbij de eerste aflevering over Marilyn Monroe gaat. Met AI is op een revolutionaire manier een virtuele reconstructie van haar dood gemaakt. Dit is nog nergens anders te zien.