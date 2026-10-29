Internet en tv met 50 procent korting én cashback of gratis tv: deze deal is beter

Wie overstapt naar een vast netwerk voor thuis staat bij Mobiel.nl voor een opvallende keuze. Je kiest bij een KPN-aansluiting zelf tussen een halvering van de maandprijs met cashback of een televisie als welkomstcadeau.

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Welkomstcadeau of maandelijks voordeel bij KPN via Mobiel.nl

Wie op zoek is naar een nieuw internet of TV abonnement kan bij KPN via Mobiel.nl kiezen uit twee welkomstopties bij een tweejarig contract. Als nieuwe klant ga je voor een maandelijkse korting of een fysiek cadeau voor in de woonkamer. Kies je voor de kortingsoptie, dan ontvang je de eerste twaalf maanden 50 procent korting op je maandbedrag en een cashback op je bankrekening die kan oplopen tot 200 euro. De andere optie is een splinternieuwe Samsung Mini-LED TV ter waarde van 649 euro.

Welke verbinding je krijgt, hangt af van wat er op jouw adres beschikbaar is, zoals een standaard internetverbinding of glasvezel. Qua snelheid kies je precies wat bij jouw huishouden past, van een prima basis van 100 Mbps tot razendsnel internet van 4 Gbps voor zware gebruikers.

Wil je daar ook televisie bij, dan breid je het pakket eenvoudig uit met KPN TV+ voor toegang tot meer dan 70 zenders via de meegeleverde tv-ontvanger. Kijk je alleen via streamingdiensten, dan kies je net zo makkelijk voor uitsluitend internet.

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Korting met cashback versus de tv

Als je voor de kortingsoptie kiest, betaal je de eerste twaalf maanden slechts de helft van de normale maandprijs. Afhankelijk van je gekozen internet- en televisiepakket ontvang je daar een eenmalige cashback bij. Om te bepalen of deze korting of de televisie de meeste waarde biedt, is het totale voordeel doorgerekend naar een netto maandbedrag over de volledige contractduur van twee jaar. Hieronder vind je de doorgerekende tarieven per categorie.

Alleen Internet (Glasvezel)

Opvallende deal-tip: Kijk goed naar het verschil tussen 500 Mbps en 1 Gbps. Omdat de cashback bij 1 Gbps met 130 euro een stuk hoger ligt dan de 100 euro bij 500 Mbps, ben je voor het dubbele aan internetsnelheid onder aan de streep netto voordeliger uit per maand.

Internet & TV (Glasvezel)

Internetsnelheid 50% korting met TV (eerste 12 mnd) Cashback Actie prijs p/m (2-jarig) Normale prijs p/m met TV 200 Mbps 35,00 euro p/m 150 euro 40,00 euro p/m 57,50 euro 500 Mbps 38,00 euro p/m 180 euro 43,25 euro p/m 63,50 euro 1 Gbps (1000 Mbps) 38,75 euro p/m 200 euro 42,92 euro p/m 65,00 euro 4 Gbps (4000 Mbps) 47,50 euro p/m 200 euro 56,25 euro p/m 82,50 euro

Voor welke optie je uiteindelijk kiest, hangt erg af van je wensen. De Samsung Mini-LED TV heeft een winkelwaarde van 649 euro. Bij een kleiner pakket zoals 200 Mbps met alleen internet levert de maandkorting inclusief cashback een totale besparing van 340 euro op over twee jaar. In dat geval is de televisie qua marktwaarde de meest waardevolle keuze.

Kies je daarentegen voor een groter pakket met Internet & TV op 1 Gbps, dan loopt je totale financiële voordeel op tot 515 euro (315 euro aan maandkorting plus 200 euro cashback). Heb je geen nieuwe televisie nodig, dan blijft de korting met cashback de meest logische optie om maandelijks op je vaste lasten te besparen.

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Uitbreidingsopties, entertainment en combivoordelen

Naast de basisverbinding biedt KPN extra mogelijkheden om je thuisnetwerk en entertainment uit te breiden. Zo wordt elk internetabonnement standaard geleverd met ingebouwde beveiligingssoftware, bestaande uit een malwarefilter voor het hele thuisnetwerk en een virusscanner voor maximaal vijf apparaten. Op het gebied van televisie maak je gebruik van de KPN TV-app om in de gehele Europese Unie televisie te kijken op je smartphone, tablet of computer.

Maak je al gebruik van een mobiel abonnement van KPN op hetzelfde adres, dan activeer je extra combivoordelen. Hiermee ontvang je tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele factuur en wordt jouw mobiele databundel automatisch verdubbeld.

Daarnaast spaar je punten waarmee je gratis extra tv-zenders kunt ontvangen of maandelijks een streamingdienst zoals Netflix, Videoland, ESPN Compleet, Disney+ of HBO Max aan je pakket kunt toevoegen.