Ziggo, KPN en Odido Black Friday-aanbiedingen: tot 951 euro voordeel

Ook internet- en tv-aanbieders stunten tijdens Black Friday met hoge kortingen. Interesse? Neem een kijkje in dit artikel voor de beste deals.

Internet- en tv-deals tijdens Black Friday

Het is (bijna) Black Friday en dat betekent dat heel veel (web)winkels en andere partijen stunten met flinke kortingen. Ook Ziggo, KPN en Odido slaan deze gelegenheid niet over om met toffe aanbiedingen te komen. Je krijgt flink wat voordeel en de aanbiedingen verschillen nogal, dus we sommen ze in dit artikel voor je op. Lees je mee?

Deals tijdens Black Friday Ziggo KPN Odido

Ziggo-aanbieding: tot 951 euro voordeel

We beginnen bij Ziggo. Tot en met 27 november kun je profiteren van de Black Friday-actie, waarbij je 12 maanden lang 50 procent korting krijgt op een tweejarig abonnement. Er zijn meerdere abonnementen: 100 Mbit/s, 200 Mbit/s, 400Mbit/s of 1 Gbit/s. Je kan ook kiezen voor een Bol-cadeaukaart van liefst 450 euro, waarmee je genoeg kan kopen bij de webwinkel.

Leuk is het welkomstcadeau dat je krijgt van Ziggo. Je krijgt 12 maanden lang een abonnement op een streamingdienst die je zelf uitkiest. Dit zijn de opties:

Disney+ (10,99 euro per maand)

HBO Max (7,99 euro per maand

ESPN Compleet (17,95 euro per maand)

Ziggo Sport Totaal (14,95 euro per maand)

Film1 (9,95 euro per maand)

In totaal krijg je tot 951 euro voordeel met de Black Friday-actie. Je betaalt tot 468 euro minder voor je internet- en tv-abonnement of kiest een Bol-cadeaukaart van 450 euro. Met de gratis streamingdienst bespaar je nog eens 215 euro. Ziggo rekent verder geen aansluitkosten (19,95 euro) en biedt gratis installatiehulp (ter waarde van 249 euro).

Black Friday-aanbieding van KPN: tot 540 euro voordeel

Bij KPN loopt tot en met 24 november een forse Black Friday-actie, die exclusief bij de KPN-website te vinden is. Sluit je een internet & tv-abonnement af, dan krijg je een Coolblue-cadeaubon van 250 euro, of je kiest voor korting op internet en tv. Hier betaal je dan de eerste 12 maanden slechts 35 euro voor, als je gaat voor een tweejarig abonnement.

Je kiest bij KPN uit vier abonnementen met verschillende snelheden: 100 Mbit/s, 200 Mbit/s, 1 Gbit of 4 Gbit. Als welkomstcadeau kun je ook gaan voor 2 KPN SuperWifi-punten, waarmee je zorgt dat je in het hele huis snel internet hebt. Hier betaal je normaliter 199 euro voor, maar krijg je nu tijdelijk gratis.

Black Friday-aanbieding van Odido: tot 255 euro voordeel

Odido – voorheen T-Mobile en Tele2 – doet ook mee aan de Black Friday-periode. De actie is iets minder uitgebreid dan bij Ziggo en KPN, maar misschien alsnog de moeite waard. Tijdelijk ontvang je het eerste half jaar flinke korting op je abonnement, waardoor je maar 30 euro betaalt voor internet én tv samen.

Hierbij kies je uit één van de drie abonnementen: met 100 Mbit/s, 400 Mbit/s of 1 Gbit download- en uploadsnelheden. Verder krijg je de eerste zes maanden 12,50 euro korting op televisie. Je voordeel kan in totaal oplopen tot 255 euro.

Andere Black Friday-deals

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.